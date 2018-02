Frank Stäbler unterschreibt erneut bei den Red Devils

× Erweitern Frank Stäbler Frank Stäbler gehört in der Saison 2018/19 wieder zu den Red Devils

Lange überlegen musste Frank Stäbler nicht. Am 22. Februar unterschrieb der zweimalige Weltmeister seinen Vertrag bei den Red Devils und bildet damit den Kern des Bundesliga-Teams für die neue Saison.

Die Red Devils können damit den erfolgreichen Ringer für eine weitere Saison an sich binden. Für den 28-jährigen Profiringer standen alle Türen offen, aber in Heilbronn habe im vergangenen Jahr alles gepasst „Führungsriege, Mannschaft, volle Hallen“, wie er freudig vor der Vertragsunterzeichnung seine Entscheidung begründet, „die Red Devils haben einen geilen Job gemacht“. Zudem passen die Red Devils auch zu seiner Philosophie einmal neue Wege zu gehen, um den Ringersport bekannter zu machen. Erst kürzlich hat Stäbler den Mixed Martial Arts-König Conor McGregor via Facebook zum Kampf herausgefordert.

Die Red Devils freuen sich nicht nur, dass sich Frank Stäbler erneut für sie entschieden hat, sondern auch vor allem, dass die Entscheidung zügig getroffen wurde. „Er ist ein Aushängeschild des Ringsports, seine Entscheidung für die Red Devils ist wichtig, auch, um weitere Topathleten an den Verein zu binden“, so Abteilungsleiter Jens Petzold. Die Bestrebungen sind so viele Ringer wie möglich des bisherigen Kaders zu halten und diesen gezielt zu verstärken. Die neue Punkteregelung stellt für die Planer jedoch eine echte Herausforderung bei der Kaderzusammenstellung dar. Sie zielt darauf ab auf lange Sicht mehr Nachwuchsringer zu fördern.

Frank Stäbler wird derweil nicht wie geplant in Russland bei der EM starten. Diese wurde unglücklich verschoben. Seine Frau erwartet zu dem Zeitpunkt das erste Kind. So stehen in diesem Frühling also erst mal Vaterfreuden statt Medaillenträume auf seinem Plan.