Mit den Worten »Suchtfaktor« und »starke Community« beschreibt Florian Hess seine Sportart »Freestyle Frisbee«. Der Eberbacher ist zweifacher Weltmeister in der Disziplin Coop. Wie Freestyle Frisbee funktioniert und warum Gleitmittel und falsche Fingernägel zur Sportausrüstung gehören, hat er MORITZ-Redakteurin Sophia Budschewski verraten.

Der Eberbacher Florian Hess hat ein funkeln in den Augen, wenn er über »Freestyle Frisbee« spricht. Die Liebe des zweifachen Weltmeisters zwischen ihm und der Sportart begann 2004 während seines Studiums in Karlsruhe. In den Lernpausen hat er mit einem Kommilitonen im Schlosspark Frisbee gespielt. Das Hin und Her werfen wurde schnell langweilig, also haben die beiden Jungs Tricks mit der Scheibe gemacht. Als er eine TV Werbung eines Sportherstellers, in dieser Freestyle Frisbee gespielt wurde, sah war klar: Das ist mein Ding. »Ich habe schon viele Sportarten ausprobiert, aber beim Freestyle Frisbee bin ich hängen geblieben. Ich habe nie das Gefühl, dass ich trainieren muss, sondern freue mich auf das nächste Training. Es ist wie eine Art Sucht«, schwärmt der Software Ingenieur.

Aber was ist Freestyle Frisbee überhaupt? Es geht darum mit der Frisbee Scheibe Tricks zu machen. Man kann sie aus der Luft fangen, werfen und diese akrobatische balancieren. Es ist vergleichbar mit rhythmischer Sportgymnastik. Anstatt der Keule oder dem Band hat man einen Frisbee.

Die Tricks gehen in Fleisch & Blut über

Im Training wird »gejammed« (ausprobiert) und so Tricks für die Kür zusammengestellt. Diese wird bei Wettbewerben einer Jury gezeigt. Man braucht ein hohes Reaktionsvermögen, Beweglichkeit und Körperbeherrschung. Man automatisiert die Bewegungsabläufe automatisiert. Die Tricks gehen so in Fleisch und Blut über. Zur Kür gehört auch die passende Musik. Die Auswahl der Songs und das Timing der Performance sind entscheidend für die Punktzahl. Die Musik wählt das Team selbst. Florian Hess hat dabei eine besondere Technik: »Ich schaue, dass die Musik viele Höhepunkte hat. Zum Beispiel ein Paukenschlag. Wenn es Songs sind, die jeder kennt, dann ist die Stimmung im Publikum auch dementsprechend gut. Das erreicht die Juroren und man wird mit Punkten belohnt.«

Falsche Nägel & Silikon

Bei der Kür gibt keinen Pflichtteil, Wurf- und Fangelemente werden kreativ kombiniert. Unsauberkeiten in der Ausführung werden mit Punktabzug bestraft. Es könne eine oder gleich mehrere Scheiben benutzt werden. Am Ende zählen drei Kategorien: Schwierigkeitsgrad der Übungen, Ausführung und der künstlerische Ausdruck. Dabei sind der Ablauf der Kür, die Vielfalt, das Zusammenspiel zwischen Tricks und Musik und natürlich das Teamwork entscheidend. Eine Besonderheit der Sportart ist, dass es keine externen Richter gibt. Die Teams bewerten sich gegenseitig. Bei einem Wettkampf werden die Teilnehmer in Gruppen aufgeteilt. So bewerten z.B. die Teams aus Gruppe A die Performance der Teams aus Gruppe B. Nach der Vorrunde vergeben die ausgeschiedenen Teams die Punkte für die, welche noch im Rennen sind. Florian Hess hat keine Bedenken bei diese Bewertungssystem: »Das ist eine tolle Sache. Da spielt viel Fairness mit rein.« Das Sportequipment besteht aus einem Freestyle Frisbee. Dieser wiegt 160 Gramm ist besonders elastisch und hat eine glatte Oberfläche. Zur Ausstattung gehören auch künstliche Fingernägel. Durch diese kann man den Frisbee besonders gut auf dem Finger balancieren. Manche Tricks, wie die Rim Delays (die Scheibe am Rand balancieren), sind durch die falschen Nägel erst möglich. Auch die männlichen Spieler kleben sich bunte Nägel auf – teils auf einzelnen Fingern und manche sogar auf allen zehn. Um noch weniger Reibung zwischen den Fingern und der Scheibe zu bekommen, wird beides oft zusätzlich mit Silikonspray eingesprüht. So wird ein Gleitfilm aufgetragen.

Die besten Nationen sind Italien, Tschechien, die USA und Deutschland. Die drei besten Spieler der Welt sind aus Deutschland – Florian Hess ist auf Platz drei der Weltrangliste (Stand Nov. 2017). Bei der Weltmeisterschaft in New York 2016 haben Florian und seine beiden Teamkollegen das erste Mal den Weltmeistertitel im Koop geholt. Dieses Jahr haben sie ihren Titel in Udine (Italien) verteidigt. Das nächste Turnier ist die Europameisterschaft im Sommer 2018 in Berlin.