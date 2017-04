Gemeinsam zum ebm-papst Marathon

× Erweitern Das Trainerteam um Stephan Vuckovic (v.l.n.r.): Ralf Stehle (Gesundheitsmanager ebm-papst), Astrid Dinkel, Stephan Vuckovic und Uwe Richlik. Es fehlen: Volker Hambrecht und Markus Vorbach (beide ebm-papst).

Laufanfänger aufgepasst! Im Mai 2017 beginnt die Laufgruppe 0-10-21 unter professioneller Leitung des deutschen Triathleten und Ironman-Gewinners Stephan Vuckovic mit dem Training. Das Ziel: Mitlaufen beim ebm-papst Marathon über zehn oder 21,1 Kilometer.

Keine Zeit, schlechtes Wetter oder zu müde – an Kreativität für die Ausrede vor dem regelmäßigen Lauftraining mangelt es meistens nicht. Trotzdem gehört Laufen zu den beliebtesten Freizeitsportarten in Deutschland. Es ist gesund, macht fit und hilft beim Stressabbau. Viele schnüren bereits regelmäßig die Laufschuhe und auch der Trend zur Teilnahme an Laufveranstaltungen ist ungebrochen.Für alle, die Lust auf regelmäßiges Lauftraining in der Gruppe haben, hat das Organisations-Team des ebm-papst Marathons das Projekt 0-10-21 ins Leben gerufen. Gesucht werden sowohl Lauf-Neulinge, als auch Hobby-Läufer, die zum ersten Mal an einem Wettbewerbslauf teilnehmen möchten. Das Training leiten wird der Triathlet und Ironman-Gewinner Stephan Vuckovic, unterstützt wird er dabei von einem Trainerteam aus erfahrenen Übungsleitern. Der Startschuss fällt am Mittwoch, 10. Mai 2017 um 17 Uhr bei ebm-papst in Mulfingen. Stephan Vuckovic gibt Tipps für den Start, zum Beispiel zur Wahl der richtigen Laufschuhe.

Die Anmeldung ist per Mail unter Angabe des vollständigen Namens, der Mailadresse, der sportlichen Vorerfahrung und der T-Shirt-Größe über trainingscamp@ebmpapst-marathon.de möglich. Eine sportmedizinische Untersuchung im Vorfeld der Teilnahme wird empfohlen.

Schnell sein lohnt sich: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Laufgruppe trifft sich anschließend einmal pro Woche in Niedernhall zum gemeinsamen Training. Tempo und Distanz werden nach und nach gesteigert, regelmäßige Pilates-Einheiten mit Petra Baas vom PSV sorgen für Stabilisation. Jeder Teilnehmer erhält einen persönlichen Trainingsplan, der ihn auch beim Training zu Hause unterstützt. Ziel der Laufgruppe ist die Teilnahme am ebm-papst Marathon in den Disziplinen Zehn-Kilometer-Lauf und Halbmarathon (21,1 Kilometer) am 10. September 2017.

Weitere Informationen zum ebm-papst Marathon im Internet unter http://www.ebmpapst-marathon.de und auf Facebook: fb.com/ebmpapst