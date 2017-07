Größte Laufveranstaltung der Region steht in den Startlöchern

× Erweitern Fotograf: Michael Schaffert Stimme Firmenlauf

Der 9. STIMME Firmenlauf präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn wartet auch in diesem Jahr wieder mit Rekordzahlen auf. Gut 7 000 Teilnehmer aus mehr als 370 verschiedenen Unternehmen werden am Donnerstag, 27. Juli um 19 Uhr auf die etwa 5,8 Kilometer lange Strecke geschickt.

Nach dem Lauf gibt es bei der offiziellen After-Run-Party im Göckelesmaier Festzelt powered by Radio Ton die Siegerehrung. Wer es etwas ruhiger mag, für den steht der Firmenlauf-Biergarten im Frankenstadion powered by Bitburger 0,0% bereit.

Reservierungen sind über die Homepage noch möglich. Auch in diesem Jahr haben die Veranstalter wieder einige kleine Modifikationen beim Streckenverlauf vorgenommen. Insbesondere in der Innenstadt wird durch die Einbeziehung der Kirchbrunnenstraße eine breitere Streckenführung möglich.

Der Start des 9. STIMME Firmenlauf präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn erfolgt auf der Erwin-Fuchs-Brücke in Richtung Böckingen. Dann führt die Strecke über die Sontheimer Brücke, durch den Wertwiesenpark, wo es wieder eine Wasserversorgungsstelle an der Laufstrecke geben wird. Weiter geht es vorbei am QSR-Fantreff und der Radio-Ton-Bühne am Götzenturm in die Innenstadt. Dort geht es durch die Fleiner Straße bis – und das ist neu - zum Kiliansplatz, dann durch die Kirchbrunnenstraße vorbei am Marrahaus bis zum Neckarufer.

»Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr wieder den Kiliansplatz inmitten von Heilbronns Fußgängerzone in die Strecke einbinden können«, erklärt Steffen Schoch, Geschäftsführer vom Co-Veranstalter Heilbronn Marketing GmbH. In den vergangenen beiden Jahren war dies wegen den Bauarbeiten in der dem Kiliansplatz angrenzenden Kirchbrunnenstraße nicht möglich. Auf der Oberen Neckarstraße führt die Strecke zum zweiten Mal vorbei am QSR-Fantreff am Götzenturm. »Hier befindet sich der absolute Hot-Spot für Zuschauer. In den vergangenen Jahren war es durch Anfeuerungsrufe für die Teilnehmer dort teilweise so laut, dass man dachte, man befindet sich in einem Fußballstadion«, sagt Stefan Hamann vom Co-Veranstalter Hamann and friends. Auf dem letzten Kilometer ab der Götzenturmbrücke und dann links auf der Badstrasse kann auf dem Weg zum Frankenstadion nochmal nach Belieben überholt werden. Nach einer Laufdistanz von 5,8 Kilometern (nicht offiziell vermessen) wartet das Ziel wie gehabt vor der Haupttribüne im Frankenstadion. Die Versorgung im Zielbereich aller Finisher übernimmt mit Mineralwasser und isotonischen Getränken wieder in bewährter Form das Team von Löwensteiner Mineralbrunnen sowie als Bierpartner Bitburger 0,0%.

Durch den Laufweg durch die Innenstadt kommt es am kommenden Donnerstag hauptsächlich rund um die Stadtgalerie zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Dazu muss mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen während der Anreisezeit der Teilnehmer gerechnet werden. Die Veranstalter bitten deshalb alle Anreisenden, Fahrgemeinschaften zu bilden, um die Verkehrsbelastung rund um den Firmenlauf so gering wie möglich zu halten. Die Theresienwiese steht aufgrund des Volksfestes nicht als Parkplatz zur Verfügung. Die übrigen öffentlichen Parkplätze (Hafenstraße und Theresienstraße) sind erfahrungsgemäß schnell ausgelastet. Bei trockener Witterung wird empfohlen, den kostenpflichtigen Parkplatz auf der Freizeitwiese neben dem Frankenstadion zu nutzen. Alternative Parkmöglichkeiten gibt es an der Viehweide oder in den Parkflächen und -häusern in der Innenstadt (z.B. Bahnhof oder Experimenta). Darüber hinaus legen die Organisatoren die Anreise mit Stadtbahn / Bahn bis zum Hauptbahnhof Heilbronn oder mit dem Bus (Linie 1 bis Theresienwiese / Station Karlsruher Straße) ans Herz. Für alle Radfahrer gibt es Abstellanlagen am Stadioneingang Theresienstraße und an der Kreuzung Theresienstraße / Badstraße, so dass die Räder während dem Lauf sicher verstaut sind.

Neben der offiziellen und fast ausverkauften Party im Göckelesmaier-Festzelt wird es auch dieses Jahr wieder den gemütlichen Open-Air Firmenlauf-Biergarten powered by Bitburger 0,0% hinter der Tribüne im Frankenstadion mit etwa 2.000 Sitzplätzen geben. Hier sorgt DJ Double D für beste Unterhaltung. Ein neues erweitertes Speisenangebot sorgt für das leibliche Wohl.