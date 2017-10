Handball-WM der Damen in Bietigheim-Bissingen ab 2. Dezember

× Erweitern Foto EgeTrans Arena Handball WM Damen

Ein besonderes Highlight erwartet Sportfans diesen Dezember in der EgeTrans Arena. Die Vorrundenspiele der Gruppe B der Frauen Handball-WM werden vom 2. bis 8. Dezember in Bietigheim-Bissingen ausgetragen.

Die Auslosung der Gruppen im Juni 2017 bescherte Bietigheim-Bissingen hochattraktive Mannschaften. So werden neben dem dreimaligen Weltmeister und Titelverteidiger Norwegen auch die Teams aus Schweden, Tschechien, Polen, Argentinien und Ungarn aufspielen. Während den insgesamt fünf Spieltagen wird zur Mittags-Session jeweils um 14 Uhr ein Spiel ausgetragen. Innerhalb der Abend-Session sind um 18 und 20.30 Uhr Spiele vorgesehen. Als Veranstalter bieten die Stadtwerke und die Stadt Bietigheim-Bissingen ihren Gästen eine Fanzone zum Verweilen an. Für das kulinarische Wohl ist mit verschiedenen regionalen und internationalen Angeboten gesorgt. Die Fanzone ist in der Halle am Viadukt (Holzgartenstraße 28) angesiedelt und an Spieltagen von 16 bis 21 Uhr geöffnet. Am 1. Dezember findet bereits die Eröffnungsparty mit einem Public Viewing des ersten Deutschlandspiels aus Leipzig statt. Während der gesamten Woche wird jeden Tag ein anderes Highlight geboten. Von Tangotänzern über eine Lichtshow bis hin zu Live Musik.

Der lokal angesiedelte Reiseveranstalter Spillmann bietet zudem an spielfreien Tagen die Möglichkeit zum Sightseeing in die Region. Dazu gehören Ausflüge zum Schloss Hohenzollern oder dem Mittelaltermarkt in Esslingen. Tickets sind erhältlich unter www.eventim.de. Informationen finden Sie online auf der offiziellen Facebook-Seite »IHF Handball WM in Bietigheim-Bissingen«, der 👉Homepage der EgeTrans Arena oder 👉 der Stadt Bietigheim-Bissingen.

Handball-Weltmeisterschaft der Frauen Sa. 2. Dez. bis Fr. 8. Dez., 👉 EgeTrans Arena, Bietigheim-Bissingen