HBF-Schultag: Erster Aktionstag ein voller Erfolg

× Erweitern Foto: Jörg Zehrfeld HBF Schultag Treffer, versenkt! Grundschulkinder beim HBF-Schultag der HSG Hannover-Badenstedt

Über 40 Schulen mit rund 3.400 Kindern nahmen seit Ende Januar am Aktionstag der Handball Bundesliga Frauen (HBF) teil. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hatte die HBF in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Handballbund (DHB) in diesem Jahr zum "HBF-Schultag" aufgerufen. Clubs der 1. und 2. Bundesliga ermöglichten hierbei Grundschulkindern ein gemeinsames Training mit den Profis.

Am 26. Januar sowie in den darauffolgenden Wochen haben Grundschulklassen aus ganz Deutschland die Möglichkeit gehabt, einen ganz besonderen Schultag zu erleben: 18 Vereine der Handball Bundesliga Frauen luden Schulkinder aus der Umgebung zu ihrem allerersten Handball-Training ein - und das gleich mit Bundesliga-Profis. Angeleitet von professionellen Nachwuchstrainerinnen und Nachwuchstrainern durchliefen die Kids hier verschiedene Übungsstationen und wurden so an den Handballsport herangeführt. Auch Bundesliga-Spielerinnen ließen es sich nicht nehmen und standen den Kids mit Rat und Tat bei den Übungen zur Körper- und Ballbeherrschung zur Seite. Vom richtigen Abspringen von Bänken über Hütchen-Abwerfen bis hin zum abschließenden ersten Handballspiel - die Kinder waren begeistert. Zum Abschluss wurden Urkunden überreicht, Autogramme verteilt und Einladungen zu Bundesliga-Spielen ausgesprochen.

Ziel des HBF-Schultages ist es, Handball in die Schulen zu bringen sowie Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen herzustellen. Georg Clarke, aktueller Vizepräsident für Jugend, Schule und Bildung, freut sich über die erfolgreiche Kooperation mit der Handball Bundesliga Frauen: „Gemeinsam konnten wir wieder eine neue Aktion und einen neuen Impuls im Bereich Kinder- und Schulhandball setzen. Wir sind glücklich darüber, dass die HBF und ihre Vereine sich an dieser Aktion derartig für unsere Inhalte vor Ort eingesetzt haben. Wir haben damit viele Kinder erreicht und konnten das Spiel mit Hand und Ball eindrucksvoll vermitteln.“

Auch Christoph Wendt, Geschäftsführer der Handball Bundesliga Frauen, sieht großes Potential in dem Aktionstag, erste Berührungspunkte zwischen Kindern und dem Handballsport herzustellen. "Wir haben sowohl von den Kids als auch von den Eltern, Lehrern und Vereinen durchweg positives Feedback bekommen, sodass wir den HBF-Schultag nun kontinuierlich jedes Jahr anbieten wollen. Wer weiß, vielleicht haben wir dem ein oder anderen zukünftigen Talent durch den Aktionstag einen ersten Anstoß geben können."