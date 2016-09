Heiße Rennaction in Stuttgart

× Erweitern Motorcross

Die internationale Motocross-Elite trifft sich am 11. und 12. November in der Stuttgarter Schleyer-Halle, um die Zuschauer mit jeder Menge Rennaction auf der anspruchsvollen Indoor-Piste von den Sitzen zu reißen. Die weltbesten Piloten, waghalsige Sprünge, spannende Rennen und ein buntes Rahmenprogramm versprechen zwei Tage voller Highlights für die ganze Familie..

An zwei Tagen warten jeweils vier Stunden knisternde Spannung, packende Rennen, Benzingeruch, röhrende Motoren und beste Unterhaltung auf die Zuschauer in der Stuttgarter Schleyer-Halle. Auch in diesem Jahr sind wieder Top-Piloten aus Europa und Übersee in der baden-württembergischen Landeshauptstadt am Start.

Top-Piloten aus Europa und Übersee

Der Rennstrecke, die den Fahrern alles an Kraft, Konzentration und Können abverlangt, wird auch in diesem Jahr der belgische Streckentüftler Freddy Verherstraeten den letzten Feinschliff geben und zudem Neues bieten: Der Hügel, auf dem die Freestyle-Akrobaten mit ihrer spektakulären Show zu Werke gehen, ist diesmal direkt in die rund 400 Meter lange Runde über Fildererde integriert. Neben den arrivierten Crossfahrern sind auch wieder Nachwuchstalente am Start. Zudem ist Stuttgart die erste Station der renommierten ADAC SX Serie.

Spektakuläre Opening-Show und waghalsige Sprünge der Freestyler

Jede Menge Rennaction ist also garantiert, wenn der spektakuläre Familien-Event am Freitag, den 11. November, mit einer großen Opening-Show eröffnet wird: Ein Feuerwerk und Lichteffekte verwandeln die Halle in ein Farbenmeer, untermalt wird die Szenerie von rockigem Sound. Und nach den spannenden Rennen sorgen die Freestyle-Akrobaten mit ihren waghalsigen Sprüngen für Nervenkitzel und staunende Gesichter unter den Zuschauern.

Der Vorverkauf auf die begehrten Karten hat bereits begonnen. ADAC-Mitglieder erhalten auf die Freitagstickets in der Silberkategorie zehn Prozent Rabatt.

34. ADAC Supercross Stuttgart Fr. 11. und Sa. 12. November,

Hallenöffnung 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr, Hanns-Martin-Schleyer-Halle Stuttgart, Karten-Fon: 0711/2800136, www.supercross-stuttgart.de und facebook.com/ADACSupercrossStuttgart