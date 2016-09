Heilbronner erfolgreich bei Classic-Event im Trentino

× Erweitern Foto: ADAC Trentino Classic

Automobile Schönheiten vor einer traumhaften Kulisse – das war das Motto der ADAC Trentino Classic, die vom 19. bis zum 23. September stattfand. Über hundert historische und klassische Automobile gingen in der Urlaubsregion Trentino an den Start, um einen der begehrten Pokale zu gewinnen.

Für Benjamin und Dorothea Schneider war der Ausflug in das Land des Dolce Vita von Erfolg gekrönt, sie dürfen den Gewinn des Autozeitung Classiccars Pokal bejubeln. Mit einem Panhard PL 17 Berline aus dem Jahr 1959 mit 42 Pferdestärken steuerten sie durch das Tal der Dolomiten. Den Sieg sicherten sich die Heilbronner durch das Lösen von Rätseln und Aufgaben rund um das Thema „Oldtimer“ sowie bei Geschicklichkeitsspielen.

Die ADAC Trentino Classic ist eine Oldtimer-Wanderung der besonderen Art: Kunst, Kultur und Gaumenfreuden stehen dabei ebenso im Focus wie das Erfahren der atemberaubenden Panoramastraßen. Stress und Hektik bleiben während der Tour buchstäblich auf der Strecke, Gasfuß und Stoppuhr haben Pause! So wurde auch 2016 bewusst die Tradition des Oldtimer-Wanderns wiederbelebt, die in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts den automobilen Fortschritt mit dem Entspannungsgedanken der klassischen Wanderung verband – Reisen statt Rasen. In den Genuss des langsamen Reisens kam auch Fernseh-Koch Horst Lichter, der in einem VW Käfer teilnahm.

Ganz im Sinne dieser Philosophie kamen neben den Teilnehmern auch die Zuschauer auf ihre Kosten: Bei den zahlreichen Zwischenstopps der Teilnehmerfahrzeuge auf den Tagesetappen wurde technisches Kulturgut hautnah erfahrbar. Die ADAC Trentino Classic wurde so zum stilvollen Genuss-Event für Fahrer, Fans und Fahrzeuge.

Nicht nur die Teilnehmer, auch ADAC Klassik-Referent Prof. Dr. Mario Theissen zeigte sich von der Veranstaltung begeistert: „Kultur, Natur und Genuss – das Trentino vereint dies auf ganz spezielle Weise und bildet eine außergewöhnliche Kulisse für einen der schönsten Formen des Reisens, das Oldtimer-Wandern. An vier Tagen haben die Teilnehmer der ADAC Trentino Classic die Region in ihrer gesamten Vielfalt einmal mehr von ihrer Sonnenseite kennengelernt.“