Herren 40 des TC Trappensee mit zweiter Niederlage in der höchsten deutschen Spielklasse

× Erweitern TC Heilbronn Oben von links: Boris Lazic, Thomas Rieker, Haakon Fischer, Thomas Nolte, Metehan Cebeci, Ingo Eckert. Kniend: Jens Becker, Jens Kajser und Andreas Hengst. Auf dem Bild fehlen Constantin Obretin und Marius Comanescu.

Nach dem 0:9 in der Vorwoche gegen den Topfavoriten auf die Deutsche Meisterschaft, den TC Bohlsbach, war im zweiten Heimspiel am 6. Mai der TC Bad Vilbel zu Gast, seines Zeichens mehrmaliger Deutscher Meister in dieser Altersklasse.

Wie zu erwarten trat Bad Vilbel mit etlichen ehemaligen Profis und aktuellen Top Ranglistenspielern an. Um nur zwei zu nennen: Marcelo Craca ehemals Nr. 90 ATP und aktuelle Nummer Eins in Deutschland an erster Position 1 spielend und amtierender Deutscher Meister bei den Herren 45, Oliver Kesper, an Position 2.

So hingen die Trauben für die TCT Jungs dann erneut recht hoch, und dennoch konnte die Mannschaft den Bad Vilblern einen harten Kampf liefern. Die erste Runde startete vielversprechend. So konnte Thomas Nolte an Position 2 sein bis dato wohl bestes Spiel im TCT Trikot abliefern und Oliver Kesper nach hartem Kampf mit 3:6, 6:0, 11:9 in die Schranken weisen. Gleichbedeutend mit dem ersten „Bundesliga Punkt“ in der Historie des TC Trappensee. Boris Lazic an Position 4 musste gegen den ehemaligen rumänischen Profi Dorin Grigoras antreten und konnte ebenfalls nach hartem Kampf am Ende mit 2:6, 6:2; 10:7 den zweiten „Bundesliga“-Punkt für den TC Trappensee holen. Metehan Cebeci an Position 6 musste seinem Trainingsdefizit aufgrund der Neckarcup Vorbereitungen leider Tribut zollen, und verlor 3:6,3:6 gegen Christopher Rummel. Somit stand ein unglaubliches 2:1 für die TCT Jungs nach der ersten Runde zu buche.

In der zweiten Runde war Constantin Obretin an Position 1 am Ende doch recht chancenlos und verlor 1:6, 1:6 gegen Marcelo Craca. An Position 3 war Jens Kaijser, wohl auch wegen der harten Trainingscamp-Woche in der fernen Türkei, nicht ganz auf der Höhe und musste sich letztendlich mit 4:6, 0:6 dem ehemaligen tschechischen Profi Jiri Prutyszyn geschlagen geben. Jens Becker an Position 5 hatte den spanischen Ex-Profi Juan-Pablo Amilibia am Rande der Niederlage, und das trotz einer Wadenzerrung. Er verlor am Ende trotz mehrmaligem Break Vorsprung im ersten als auch im zweiten Satz mit 6:7, 4:6. Somit stand es nach den Einzeln 2:4. Die Doppel mussten entscheiden.

Leider war auch hier die Stärke der Gegner entscheidend, dass alle drei Doppel nach Bad Vilbel gingen. Thomas Nolte und Jens Kaijser verloren das erste Doppel mit 4:6, 2:6 gegen Oliver Kesper und Jiri Prutyszyn. Constantin Obretin und Metehan Cebeci waren chancenlos in zweiten Doppel gegen Marcelo Craca und Christopher Rummel. Boris Lazic und Jens Becker konnten im dritten Doppel im ersten Satz noch sehr gut mithalten, verloren am Ende dann aber deutlich mit 5:7, 1:6.

Somit stand am Ende ein 2:7 auf der Anzeigetafel. Dennoch hat dieses Spiel gezeigt, dass die Herren 40 Mannschaft des Tennisclub Heilbronn am Trappensee in der Liga angekommen ist und der Klassenerhalt im Bereich des Möglichen liegt.