Hochsprungweltelite in Eberstadt

Markus Herkert Foto: Markus Herkert / Beautiful Derek Drouin Hochsprungmeeting Eberstadt 17.07.2016, xmhx, Leichtathletik, 38. Internationales Hochsprungmeeting Eberstadt, v.l. Derek Drouin (Kanada)

Beste Aussichten für das 39. Internationale Hochsprung-Meeting in Eberstadt vom 25. - 27. August 2017 in der Eberfürst-Arena. Schon sechs Wochen vor dem Hochsprung-Knüller im Hochsprung-Mekka Eberstadt hat Olympiasieger und Weltmeister Derek Drouin, der zweifache Eberstadt-Sieger 2015 und 2016 seine erneute Teilnahme zugesagt. Er will versuchen zum dritten Mal in Folge zu gewinnen, was bisher noch keinem Springer gelang. Ebenfalls zugesagt haben alle deutschen Asse um die zweifache Eberstadt-Siegerin Marie-Laurence Jungfleisch (VfB Stuttgart), die 2016 mit ihrem ersten 2,00 m-Sprung für eine erneute Sternstunde unterm Eberfürst sorgte sowie dem derzeitigen deutschen Überflieger Mateusz Przybylko (TSV Bayer Leverkusen) der mit 2,35 m die Nummer zwei der Welt ist und dem Vorjahresdritten Eike Onnen (Hannover 96), der mit 2,33 m 2016 überraschte.

Weltrekordversuch beim U23-Springen

Schon jetzt kann man sich auf drei tolle Hochsprungtage freuen, denn auch am Freitag ab 17 Uhr verspricht das U 23-Springen mit einem starken Feld sowie einem Weltrekordversuch von Carlo Thränhardt (TSG Heilbronn), der die 1,80 m-Marke der Masterklasse M 60 übertreffen will, viel Spannung und hochwertigen Sport.

Starkes Frauenfeld

Bei den Frauen am Samstag ab 14.30 Uhr ist zudem mit der Hallen-Weltmeisterin und Vorjahreszweiten Kamila Licwinko (Polen), derzeit die Nummer zwei der Diamond League und mit der Hallen-Europameisterin und Eberstadt-Siegerin von 2014, Airine Palsyte (Litauen) zu rechnen. Mit Ana Simic (Kroatien) ist eine weitere Weltklassespringerin am Start, die zum vierten Mal nach Eberstadt kommt, sodass hier ein toller Vierkampf um den Sieg zu erwarten sein wird. Auch hier könnte Marie-Laurence Jungfleisch mit einem dritten Sieg in Folge für ein Novum sorgen, denn auch bei den Frauen gewann noch keine Athletin dreimal in Folge.

Hochkarätige Athleten am Start

Bei den Männern hat der Olympia-Dritte von London 2012 und Olympia-Vierte von Rio 2106, Robert Grabarz (Großbritannien) für seinen vierten Start in Eberstadt zugesagt und will diesmal sogar seine Eltern mitbringen. Mit dem jungen Syrer Mjad Eddin Ghazal, der eine Bestmarke von 2,36 m aufweist kommt diesmal ein sehr interessanter Springer neu dazu und Sylwester Bednarek (Polen), der Hallen-Europameister von 2017 kommt zum zweiten Mal nach Eberstadt. Mit dem zweifachen Eberstadt-Sieger von 2012 und 2014, sowie dem Olympiazweiten und Eberstadt-Zweiten 2016, Mutaz Essa Barshim steht Athleten-Manager Günter Eisinger in aussichtsreichen Verhandlungen.

Tickets sind in der Kreissparkasse Eberstadt und Bürgermeisteramt Eberstadt (Fon: 07134-980815) sowie unter www.reservix.de erhältlich.

39. Internationales Hochsprung-Meeting Eberstadt

Fr. 25. August, 17 Uhr: U23 Hochsprung männlich und weiblich

Sa. 26. August, 14.30 Uhr: Hochsprung-Weltklasse der Frauen

So. 27. August, 13.30 Uhr: Hochsprung-Weltklasse der MännerEberfürst-Arena,

74246 Eberstadt, www.hochsprung-eberstadt.com