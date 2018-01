Derby mit Tempo und Offensivpower

× Erweitern Crailsheim Merlins 17/18

Zur ungewöhnlichen Zeit am Mittwochabend (24.01., 19:30 Uhr) empfangen die Crailsheim Merlins das TEAM EHINGEN URSPRING. Im zweiten Heimspiel des Jahres steigt damit bereits das zweite Derby. Das Hinspiel gegen das aktuelle Schlusslicht gewannen die Merlins mit 105:85.

Merlins-Headcoach Tuomas Iisalo erwartet ein rasantes Spiel: „Beide Teams lieben das temporeiche Spiel. Ehingen wird eine hohe Pace an den Tag legen. Das hat schon im Hinspiel zu einigen hektischen Situationen geführt, aber ich denke wir können damit gut umgehen.“ Dabei sieht der Finne die große Differenz in der Tabelle nicht als Ausschlusskriterium dafür, dass sein Team für Fehler bestraft wird. „Sie haben mit Lacy und Bonifant zwei echte Waffen im Scoring, die für jede Defense eine Herausforderung sind.“ US-Guard Davonte Lacy ist mit 17,9 Punkten pro Partie der aktuell beste Scorer der gesamten Liga, war in seiner College-Zeit an der Washington State bereits bei einigen NBA-Clubs auf dem Zettel. Seger Bonifant (SF, 2,01m) kommt auf durchschnittlich 14,2 Punkte bei einer herausragenden Dreierquote von 52%.

Für beide Teams geht es um viel

„Ehingen kämpft ums Überleben in der Liga, hat mit Devon Moore nun eine bessere Balance gefunden als am Anfang der Saison“ warnt Iisalo vor dem angeschlagenen Gegner, sieht andererseits aber die Niederlage in Vechta nicht als Schwächung des eigenen Selbstvertrauens seiner Mannschaft. „Wir haben am Samstag ein gutes, wenn auch nicht exzellentes Spiel abgeliefert, haben in Trier und Vechta gegen sehr starke Gegner verloren. Solche Spiele, wenn du für kleinste Fehler bestraft wirst, brauchst du auch. Auch Ehingen wird uns für Fehler bestrafen. Aber nur daraus kann man lernen, sich verbessern und entwickeln.“

Crailsheims sportlicher Leiter Ingo Enskat ist optimistisch, weiß aber auch um die Gefahr, den Gegner zu unterschätzen: „Ehingen kämpft um jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Ebenso geht es aber für uns darum, uns im Hinblick auf die Playoffs möglichst gut zu positionieren.“

Die Fans dürfen sich auf eine interessante Partie freuen, zumal zwischen beiden Fanlagern bekanntermaßen seit einigen Jahren eine freundschaftliche Verbindung besteht. Daher dürften sich auch zum Spieltag unter der Woche einige Gästefans aus Ehingen auf den nicht allzu weiten Weg nach Hohenlohe machen.