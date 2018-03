Katrin Schwing über Ihren »Mountainbike-Virus«

× Erweitern Katrin Schwing Foto: Sportograf

Eigentlich wollte sie nur etwas fitter werden und einen Sport ausüben, der nicht auf die ruinierten Knie geht – jetzt ist Katrin Schwing zweifache Europameisterin im Moutainbiking (Langdistanz).

Die Mosbacherin hat MORITZ-Redakteurin Sophia Budschewski von ihrer »Lieblingsdroge« berichtet und verraten, warum sie als Kind ein Fahrrad geklaut hat.

»Mit dem Rauchen aufhören, die Figur halten und ein gesünderes Leben führen«, deshalb hast Du mit Mountainbiking angefangen – Wolltest Du keine Profisportlerin werden?

Ich war zwar schon als Kind immer aktiv, aber dachte nie an eine Profisportler-Karriere. Hättest du mir vor zehn Jahren gesagt, dass ich Landestrainerin werde, dann hätte ich dir nicht geglaubt. Mit 23 Jahren, nach meinem Modedesign-Studium, habe ich erst angefangen mit dem Training, mit 29 war ich im Nationalteam. Also relativ spät für einen Sportler.

Liegt Fahrrad fahren bei Dir in der Familie?

Nein, gar nicht. Mein Vater hatte sich, als ich klein war, ein Rennrad gekauft. Das fand ich toll, durfte es aber nicht benutzen. Deshalb wollte ich auch ein schickes Rennrad, habe aber nur ein langweiliges Damenrennrad bekommen. Dann bin ich heimlich mit dem Rennrad von meinem Vater gefahren. So habe ich meinen ersten Erfahrungen gesammelt.

Haben Deine Eltern Dich irgendwann erwischt?

Ja, ich habe Ärger bekommen, weil es dann kaputt war. So kam alles raus.

Auf Deiner Webseite steht: Mit Wellness gewinnst du keine Rennen. Wie meinst Du das?

Ein bisschen Training reicht einfach nicht. Man muss immer wieder ans Limit gehen, um in diesem Sport etwas zu erreichen. Man muss hart und ehrlich trainieren und so die Technik erlernen. Die ist einfach wichtig. Man muss immer dran bleiben. Gerade im Rennen ist es so wichtig im Flow zu sein, dieser Zustand ist genial und wie eine Droge.

Durch den neuen Trainerjob (im Nachwuchsbereich) wohnst Du mittlerweile in Freiburg. Vermisst Du Deine Heimat Mosbach?

Ja, ich vermisse mein Mosbach, auch wenn Freiburg wunderschön ist. Hätte ich für die Stelle nicht umziehen müssen, dann würde ich immer noch in Mosbach wohnen.

Mit dem Frühling kommt auch wieder die Fahrradsaison. Welche Strecken kannst Du im Odenwald und Umgebung empfehlen?

Um Heidelberg herum kann man super biken. Auch die Strecken rund um Mosbach sind gut. Dort gibt es auch einen tollen Technikparkour mit einem Pump-Track. Da habe ich früher meine Hausstrecken gehabt.

Wie viele Fahrräder hast Du mittlerweile?

Aktuell sind es fünf. Die stehen im Keller in meiner neuen Wohnung in Freiburg. Es ist aber zu wenig Platz. In meiner Mosbacher Wohnung hatte ich da mehr Platz im Keller.