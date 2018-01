Kevin Münch zu Gast beim Intersport Profimarkt Dart Cup

× Erweitern Kevin Münch Profi-Dartspieler Kevin Münch

Die WM ist vorüber – doch der Spaß fängt gerade erst an! Am 05.01.2018 treten 20 Laien und Hobby-Darter gegen echte Bundesligaspieler an.

Das Dart-Turnier von Intersport Profimarkt Heilbronn soll die Fans der Sportart zusammenbringen und das Feeling einer überraschenden WM noch einmal aufleben lassen. Wer wohl in diesem Turnier das Rennen macht und die Preisgelder im Wert von insgesammt 1000€ abräumt? Wir sind gespannt.

Für eine kleine Überraschung sorgt in jedem Fall der Besuch von Profispieler und WM-Teilnehmer Kevin Münch. Wer möchte, kann ab 15:00 Uhr gerne in der Edisonstraße vorbeischauen – für ein Autogramm, um sich ein paar Tipps zu holen oder ein Foto! Und natürlich um die jungen Talente bei Ihrem Dart-Spiel am Abend kräftig anzufeuern.