Kletterarena bekommt »Nachwuchs« Kletterturm und Boulderhalle

× Erweitern v.l GF DAV Sektion Heilbronn Thomas Pfäffle und Leiterin der Kletterarena Heilbronn Birte Loichen

Der Klettersport wird immer beliebter. Allein der Deutsche Alpenverein (DAV) der Sektion Heilbronn zählt mehr als 13.000 Mitglieder. Gerade für junge Erwachsene mit stressigen Jobs scheint das Klettern und Bouldern ein guter Ausgleich zu sein. Deshalb hat der DAV in Heilbronn große Pläne.

»Wir haben das Glück das wir zurzeit aus allen Nähten platzen. Vor allem das Bouldern wird immer beliebter,« erklärt Thomas Pfäffle Geschäftsführer des DAV Sektion Heilbronn. »Am Wochenende werden wir von Familien quasi überrannt. Wir haben sowohl männliche, als auch weibliche Kletterbegeisterte. Das Alter liegt im Durchschnitt bei ca. 25 bis 35 Jahren. Vom Ingenieur bis zum Maler ist alles dabei. Vormittags sind es vor allem Schulen,« ergänzt Birte Loichen Leiterin der Kletterarena Heilbronn. Wegen der hohen Nachfrage sind gleich vier Bauprojekte für dieses Jahr in Planung. Das sind zum einen ein Kletterturm direkt neben der Halle. »Wir haben immer ein Sommerloch. Bei Sonnenschein möchte kaum einer in der Halle klettern. Deshalb die Idee mit dem Kletterturm,« meint Birte Loichen. Des Weiteren sind ein Wintergarten im Foyer und eine neue Kletterwand in der Halle geplant. Außerdem reagiert der DAV auf einen Trend. »Wir sehen momentan geht der Trend Richtung Bouldern. Und auf diese Nachfrage wollen wir natürlich reagieren,« so Loichen. Deshalb wird eine Boulderhalle direkt neben der Kletterarena gebaut. Pfäffle ergänzt: »Wir wollen auch der Jugend das Leistungsklettern ermöglichen, denn Bouldern geht schnell ohne Seil die Wand hoch. Das ist vor allem bei jungen Kletterfans beliebt.«

Die Ambitionen des DAV sind groß: Die neue Boulerhalle wird insgesamt eine Fläche von ca. 1.000 Quadratmeter haben. Der Eröffnungstermin ist für den Herbst angesetzt. »Ab Oktober wird in Heilbronn gebouldert,« freut sich Pfäffle. Der Bau des Wintergartens kommt parallel zur neuen Halle, ein konkreter Termin steht nicht fest. Die vierte Wand in der Kletterarena ist gerade noch in Planung. Der Kletterturm wird im Industriepark mit 16 Metern in die Höhe ragen. Das Skelett besteht aus Stahl, die Außenwände aus Holz. Durch die abschraubbaren Griffen wird man die Strecken flexibel verändert können. Die Eröffnung ist bereits Mitte bis Ende Mai geplant.

Die Finanzierung setzt sich aus einem Mitgliederdarlehen von über 600.00 Euro und Kapital von den Sponsoren des DAV zusammen. Insgesamt werden die vier Bauelemente 3,2 Mio. Euro kosten.

Sophia Budschewski

Zahlen und Fakten

Kletterturm Höhe 16 Meter,

Eröffnung Mitte/Ende Mai

Boulderhalle 1.000 Quadratmeter Fläche, Eröffnung Herbst 2018

Vierte Kletterwand und

Wintergarten in Planung/

noch kein Eröffnungstermin