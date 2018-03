Final Four: Löwen treffen auf den SC Magdeburg

× Erweitern Rhein Neckar Löwen 2017/18

Die Rhein-Neckar Löwen treffen im Halbfinale um den DHB-Pokal am Samstag, 5. Mai 2018, auf den SC Magdeburg.

Dies ergab die Auslosung am gestrigen Abend im Anschluss an die letzte Viertelfinalbegegnung Füchse Berlin – SC Magdeburg in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Im zweiten Halbfinale des REWE Final Four treffen die TSV Hannover-Burgdorf und die HSG Wetzlar aufeinander. Die Halbfinals wurden von Diskuswerfer Robert Harting gezogen. Harting, bekennender Handballfan, ist in dieser Disziplin Olympiasieger sowie mehrmaliger Welt- und Europameister.

Eintrittskarten zum REWE Final Four können Fans der Rhein-Neckar Löwen seit gestern ausschließlich über die Homepage der Rhein-Neckar Löwen bestellen.