Lasst die Spiele beginnen

Der Transfermarkt läuft noch auf Hochtouren, doch die ersten Termine für das Sportjahr 2017/2018 stehen bereits. Auch in den MORITZ-Regionen wird wieder Spitzensport geboten.

Noch in den großen Ferien starten die Bundesliga-Clubs mit ihren ersten Pflichtspielen. Los geht es auch in diesem Jahr mit der ersten Runde des DFB-Pokals Mitte August. Der VfB Stuttgart darf am 13. August beim Regionalligisten Energie Cottbus ran, während die TSG Hoffenheim bereits einen Tag zuvor beim Drittligisten Rot-Weiß Erfurt antreten muss. Die TSG geht zwar klar als Favorit ins Rennen, doch für die Erfurter hat die Saison bereits am 22. Juli begonnen. Damit ist anzunehmen, dass die Kraichgauer in ihrem ersten Pflichtspiel auf ein relativ eingespieltes Team treffen.

Ab dem 19. August wird es dann auch in der Bundesliga spannend. Insbesondere für den Wiederaufsteiger VfB Stuttgart, werden die ersten Spiele genauestens beäugt. Für das Team von Hannes Wolf steht zunächst ein Auswärtsspiel bei Hertha BSC auf dem Plan. Eine Woche später empfangen die Schwaben dann den 1. FSV Mainz zu ihrem ersten Heimspiel in der 1. Liga.

Für die Hoffenheimer steht bereits am ersten Spieltag, 19. August um 15.30 das erste 1. Liga-Heimspiel gegen Werder Bremen an. Im Team der Kraichgau-Elf tritt zu dieser Saison das erste Mal auch Robert Žulj an. Der Mittelfeldspieler kam als einer der besten Zweitliga-Spieler aus Fürth nach Hoffenheim gewechselt.

Dritttligist SG Sonnenhof Großaspach hat hingegen in der Sommerpause einen regelrechten Umbruch erlebt. Neun Abgänge und elf Neuzugänge ordneten das Mannschaftsgefüge neu. Bereits am ersten Spieltag, der erfolgreich gegen den 1.FC Magdeburg absolviert wurde standen acht neue Spieler im Kader.

Alles außer Fußball

Ende September starten schließlich MHP Riesen Ludwigsburg gegen s.Oliver Würzburg die Saison. Die Würzburger haben sich entschieden, trotz des eher durchschnittlichen letztjährigen Abschneidens auf Platz 14 nach der Hauptrunde, in der kommenden Saison auch am FIBA Europe Cup teilnehmen zu wollen. Währenddessen sind die MHP Riesen bereits für die Champions League qualifiziert und treffen am 19. September auf Bosna Royal Sarajevo (Hinspiel; das Rückspiel findet am 21. September in Ludwigsburg statt.) MORITZ ist seit dieser Saison übrigens Medienpartner der MHP Riesen.

Auch für die Walter Tigers Tübingen geht es Ende September wieder los. Am ersten Spieltag empfangen die Schwaben mit medi Bayreuth gleich einen Topgegner in heimischer Halle. Am zweiten Spieltag folgt dann in Berlin eine nicht minder ambitionierte Mannschaft.

In der DEL beginnt die Hauptrunde am 8. September. Die Adler Mannheim treten zuhause gegen Wolfsburg an. Die Vorjahresmannschaft konnte nahezu komplett zusammengehalten werden und bereitet sich im Sommer mit großer Freude und Ehrgeiz auf die kommende Saison vor, denn mit dem frühzeitigen Ausscheiden im Viertelfinale konnte keiner zufrieden sein.