Laufspaß beim 17. »Trolli«

Beim »Trolli« tropft der Schweiß, es liegt Spannung in der Luft und nebenbei bringt er auch eine riesige Portion Spaß und Gemeinschaftsgefühl. Am 7. Mai ist es wieder soweit.

Heilbronn erwartet mehr als 6000 Läufer beim 17. Heilbronner Trollinger-Marathon und Halbmarathon, die durch die Stadt, die Landkreisgemeinden und durch die wunderschöne Weinberglandschaft rund um Heilbronn gemeinsam dem Ziel entgegensprinten.

Beim »Trolli« ist das Motto Programm: »Eine Weinregion… tausende Läufer… und nur Gewinner!« Hier paart sich sportlicher Ehrgeiz mit Naturgenuss und dem Spaß daran, einfach mit dabei zu sein. Ein wichtiger Teil der original Trolli-Atmosphäre sind schon immer die Zuschauer entlang der Strecke. »Die Zuschauer feiern den Trollinger-Marathon, ohne sie und ohne die rund 1000 ehrenamtlichen Helfer hätte der Trolli nicht diese Strahlkraft weit über die Grenzen der Region hinaus«, ist sich Projektleiter Holger Braun bei der Heilbronn Marketing GmbH sicher. Die Strecken beim Trollinger-Marathon sind bekanntermaßen anspruchsvoll. Geht es doch bergauf und bergab in den Weinberglandschaften rund um Heilbronn. Doch genau diese Herausforderung und der Mix zwischen Stadt und Natur haben den Trolli bei den Sportlern so beliebt gemacht.

Diverse Rundkurse

Sowohl die Marathon- als auch die Halbmarathondistanz sind Rundkurse mit Start und Ziel am Heilbronner Frankenstadion. Für Walker und Nordic-Walker wird eine 14,4 Kilometer lange Strecke angeboten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, im Staffelwettbewerb (drei Läufer) die Marathonstrecke kennenzulernen. Der Nachwuchs tritt beim Mini-Marathon oder beim Kinder- und Jugendlauf an. »Bei der Teilnahme am Trollinger-Marathon soll es für niemanden eine Hürde geben«, erklärt Thomas Schick, Vorstandsmitglied der Heilbronner Bürgerstiftung. Daher stellt die Bürgerstiftung in diesem Jahr 1000 Euro für Kinder zur Verfügung, deren Eltern sich die Teilnahmegebühr nicht leisten können.

Auszeichnungen & Preise

Auch in diesem Jahr gibt es wieder viele Auszeichnungen und Preise. So wird beispielsweise der Läufer mit dem originellsten Kostüm geehrt. Und auch die Meisterschaft der Region Franken findet wieder statt.

Alle wichtigen sportlichen und organisatorischen Informationen rund um das Laufereignis gibt es im Internet unter www.trollinger-marathon.de

17. Heilbronner Trollinger-Marathon und Halbmarathon

So. 7. Mai, Start: Badstraße (Frankenstadion)

Marathon inkl. Staffel: 8.45 Uhr

Halbmarathon: 10.15 Uhr

Walking/Nordic Walking: 11 Uhr