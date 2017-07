Liebe Dreck. Liebe Wahnsinn.

× Erweitern Motorman Run

Der Motorman Run in Neuenstadt am Kocher ist der außergewöhnlichste Hindernislauf in Baden-Württemberg. Er ist aufregend, hart, schmutzig, faszinierend und nur für echte Kerle und Powerfrauen. Am 9. September fällt der Startschuss zur achten Auflage

Am 9. September 2017 um 14 Uhr fällt der Startschuss zur 8. Auflage des Motorman Run in Neuenstadt a.K. Der Motorman Run ist der außergewöhnlichste Hindernislauf in Baden-Württemberg und fällt durch seine einzigartige Streckenführung auf. Die Strecke geht sowohl in der Natur durch das Gelände und über Felder, als auch durch die Innenstadt.

Der Motorman Run geht über zwei Runden, während beim Förch Run 8 km zu bewältigen sind. Eine Runde ist gespickt mit ca. 40 Hindernissen, die Mut, Muskeln und Respekt verlangen. Die Teilnehmer erwartet alte Bekannte wie die »Waschmaschine«, die »Mauer des Schweigens« oder die »Feuerstelle«. Natürlich sind auch wieder die »Schlammhindernisse« dabei, bei denen man sich ganz schön einsauen kann.

Wer dann noch fit ist, kann den Sprung in die »Wolke 7« so richtig genießen. Die eine oder andere Überraschung wird sich das Organisationsteam aber ganz sicher noch einfallen lassen.

Besonderes Flair

Der Erlebnisfaktor zählt beim Motorman Run mindestens genauso viel wie Bestzeiten, Teamspirit mehr als Einzelkämpferdenken. Die Teilnehmer legen Wert auf die Mischung aus Spaß, sportlicher Herausforderung und Fairplay. Man sollte mit der Anmeldung nicht zu lange warten – die Teilnehmerzahl ist auf 2500 begrenzt.

Hier haben nicht nur die Läufer ihren Spaß. Auch die Zuschauer kommen voll auf ihre Kosten während sie die echten Kerle und Powerfrauen anfeuern und verbal zum nächsten Hindernis peitschen. Das angebotene Rahmenprogramm erfüllt die Ansprüche aller Anwesenden, egal welchen Alters und bietet jegliche Art der Unterhaltung.

Im Start-Ziel-Bereich und auf der Laufstrecken werden die Zuschauer und Läufer mit reichlich Getränken und Essen versorgt. Livemusik zur After-Run-Party ergänzen das besondere Flair des Motorman Runs.

Und während sich alle schmutzig machen, sind wir von MORITZ mit einer Fotowand am Start. Die schönsten Bilder erhalten auch in diesem Jahr wieder tolle Preise.