Linksaußen Kim Braun wechselt zur SG BBM Bietigheim

× Erweitern Kim Braun Kim Braun hat bei der SG BBM bis 30. Juni 2020 unterschrieben.

Die SG BBM Bietigheim wird die zweite Position auf Linksaußen in der neuen Saison neu besetzen. Vom TSV Bayer Leverkusen kommt die 21-jährige gebürtige Belgierin Kim Braun zum amtierenden Deutschen Meister und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Seit fünf Jahren spielt Kim Braun bei den „Werkselfen“ von Bayer Leverkusen. Mit der A-Jugend gewann sie 2014 und 2015 die Deutsche Meisterschaft, wurde 2016 Deutscher Vizemeister.

Behutsam wurde die Rechtshänderin auf der Linksaußenposition aufgebaut und bekam auch immer mehr Einsatzzeiten in der Bundesligamannschaft von Bayer Leverkusen.

Das Handballspielen begonnen hat Braun beim grenznahen belgischen Verein KTSV Eupen. Von dort wechselte sie zum belgischen Nachbarverein HC Eynatten, ehe sie ihr Weg 2013 zu Bayer Leverkusen führte.

Seit diesem Jahr hat Kim Braun auch einen deutschen Pass und ist somit für die DHB-Auswahl spielberechtigt. Beim ersten DHB-Lehrgang des neuen Bundestrainer Henk Groener war Kim bereits mit dabei.

Kim Braun sieht zuversichtlich ihrem nächsten Karriereschritt entgegen:

„Ich freue mich sehr, nach fünf spannenden Jahren in Leverkusen auf den Wechsel zum deutschen Meister. Den „Elfen“ bin ich sehr dankbar für alles. In Leverkusen konnte ich sehr viel lernen und habe eine tolle Entwicklung genommen. Jetzt ist es für mich aber Zeit, den nächsten Schritt zu machen. Die SG BBM bietet für mich dazu das optimale Team, denn die Mannschaft spielt einen Handball, in dem die Außen besonders stark eingebunden werden.“

SG BBM-Cheftrainer Martin Albertsen freut sich, in Kim Braun eine Spielerin mit sehr viel Potential zu erhalten.

„Gerit Winnen und ich beobachten Kim schon seit einigen Jahren. Sie ist ein sehr großes Talent auf der Linksaußenposition. Sie wird von unseren erfahrenen Spielerinnen wie ihrer Partnerin auf der Position, Fie Woller, sehr profitieren und sich bei uns noch weiterentwickeln. Die Flügelspielerinnen haben bei unserem Spielsystem eine hohe Bedeutung. Wir freuen uns deshalb, mit einer Spielerin mit großer Perspektive in die kommenden Jahre zu gehen“.

Mit bislang unbekanntem Ziel verlassen wird die SG BBM Bietigheim dagegen am Saisonende die niederländische Nationalspielerin Martine Smeets. Die Rechtshänderin ist seit 2015 bei der SG BBM. Ebenfalls keinen Vertrag mehr erhält Kreisläuferin Mia Biltoft. Sie steht bei der SG BBM seit 2016 unter Vertrag. Somit stehen bislang die Abgänge Tess Wester, Martine Smeets und Mia Biltoft fest.