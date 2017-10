Heimspiel für Tabea Alt in der MHP Arena

× Erweitern Foto:chrissinger.com Tabea Alt Tabea Alt Kornspitz

MORITZ-Redakteur Andrej Meinzer sprach mit der Bronze-Medaillen-Gewinnerin bei den Weltmeisterschaften von Montreal über das Gefühl des Gewinnens, ihre Motivation und das Finale der Deutschen Turn Liga (DTL) am 21. Dezember in Ludwigsburg.

»Das war ein ganz besonderes und einzigartiges Gefühl, das ich mir so nie vorstellen konnte. Ich hatte bei der WM ja schon viele Medaillenverleihungen bei den anderen Finals mit angesehen und dann selber dabei zu sein ist ein ganz schönes Gefühl«, blickt Tabea Alt beim Interview mit MORITZ noch einmal gerne auf den großen Moment zurück, als sie nach einer grandiosen Kür auf dem Schwebebalken das Podium der Weltmeisterschaft betrat und die Bronze-Medaille verliehen bekam. »Ich hätte mir nie erträumt, dass ich das wirklich schaffe und dass die WM mit so einem krönenden Abschluss endet!«

Bereits seit dem zarten Alter von fünf Jahren ist die Turnhalle für Tabea Alt quasi ein zweites Wohnzimmer. 2005 startete sie bei ihrem Heimatverein MTV Ludwigsburg mit dem Turnen und trainiert seit 2008 am Kunst-Turn-Forum in Stuttgart. Seit 2012 turnt sie in der Bundesliga für den MTV Stuttgart und seit 2017 ist sie Mitglied des A-Kaders des Deutschen Turner-Bundes.

Neben dem Gewinn der Bronzemedaille am Schwebebalken sorgte die charmante Ludwigsburgerin bei der Weltmeisterschaft auch mit ihrem Auftritt am Stufenbarren für Aufsehen. Die Turnerin baute in ihre Kür gleich zwei eigens kreierte, neue Turnelemente ein. »Ich konnte mich mit 17 Jahren damit bei der WM in der Turngeschichte verewigen, das macht mich auf jeden Fall sehr stolz. Das schaffen nur wenige Athleten – und dann gleich mit zwei neuen Elementen, das kommt nur ganz selten vor. Besser hätte es bei der WM echt nicht laufen können, darüber bin ich sehr glücklich.«

Doch kaum wieder aus Montreal zurück, geht der Blick der ambitionierten Schülerin auch direkt wieder nach vorne: »Ich bin hoch motiviert weiter zu trainieren!« Als nächster Höhepunkt steht das Finale der Deutschen Turnliga am Samstag, den 2. Dezember, in der MHP-Arena in Ludwigsburg auf dem Programm.

»Vor heimischem Publikum zu turnen ist natürlich immer ein Highlight – da freue ich mich sehr darauf! Wir freuen uns auf gute Stimmung, eine volle Halle und darauf, dass wir einen schönen Wettkampf zeigen können und natürlich hoffentlich auch den Titel mit der Mannschaft verteidigen können.«

Finale der Deutschen Turnliga 2017

Samstag. 2. Dezember, 13.30 Uhr,

Ticket-Fon: 0711/2 555 555, www.dtl-finale.org