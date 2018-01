Marvin Fritz wird vom ADAC Pfalz ausgezeichnet

× Erweitern Foto: Michael Sonnick Marvin Fritz

Bei der Motorsport-Ehrung vom ADAC Pfalz in Bad Dürkheim wurde Motorradrennfahrer Marvin Fritz (Neckarzimmern) für seinen dritten Platz bei der FIM Langstrecken-Weltmeisterschaft ausgezeichnet.

Der 24-Jährige startet seit dem Jahr 2014 mit einer pfälzischen Lizenz für den MC Haßloch im ADAC Pfalz. Auch in der neuen Saison geht Marvin Fritz für das YART-Yamaha Team an den Start und nimmt an der FIM Langstrecken-WM teil. „Mein Ziel ist die Superbike-WM, wir planen einen Gaststart Ende September beim Superbike-WM Lauf in Magny Cours/Frankreich. Zusätzlich nutzen wir den IDM-Auftakt Ende April in Oschersleben als Testfahrten für die 21. German Speedweek in Oschersleben, die vom 07.-10. Juni stattfindet. Ich würde gerne auch noch für meine Sponsoren und Fans das IDM-Finale in Hockenheim bestreiten. Ich bin gerade von der Rennstrecke in Portimao/Portugal gekommen, dort habe ich als Instruktor für Max Neukirchner gearbeitet und konnte einige Runden drehen. Ich freue mich auch schon auf den nächsten Test, der ebenfalls in Portimao stattfindet.“ Marvin Fritz gewann 2005 den ADAC-Junior-Cup, 2014 holte er sich seinen ersten IDM-Titel in der Supersport-Klasse und zwei Jahre später feierte er den Titelgewinn in der Superbike-IDM.