Meldeschluss für Trolli naht

Am Wochenende haben die ersten Probeläufe für den diesjährigen Trollinger-Marathon stattgefunden. Rund 130 Läufer haben am Samstag und am Sonntag auf den echten Trolli-Strecken getestet, wie es um ihre Fitness steht. Am Sonntag, 7. Mai fällt dann endlich der Startschuss. Wer sich bis jetzt noch nicht angemeldet hat, sollte sich sputen, denn am Mittwoch, 19. April ist für alle Wettbewerbe Anmeldeschluss.

6296 Teilnehmer haben sich Stand heute beim diesjährigen Trollinger-Marathon und Halbmarathon angemeldet. 5628 Erwachsene und 668 Kinder. „Damit liegen die aktuellen Anmeldezahlen im Bereich des Vorjahres“, erklärt Domenika Kuhnsch aus dem Trolli-Orga-Team der Heilbronn Marketing GmbH. Neu sei in diesem Jahr, dass sich deutlich mehr Kinder angemeldet haben. 668 Stand heute im Vergleich zu 457 bei Meldeschluss 2016. Auch bei den Nordic Walkern sei ein großer Zuwachs zu verzeichnen.

Anmeldungen für den Marathon, den Halbmarathon sowie die Disziplinen Nordic Walking und Staffellauf sind noch bis zum 19. April möglich, danach nur noch Nachmeldungen am 6. und 7. Mai im Rahmen der Startnummernausgabe gegen Aufpreis. Das Funktionsshirt gibt es für die Nachmelder nur solange Vorrat reicht. Beim Staffelwettbewerb sind keine Nachmeldungen möglich. Beim Kinder- und Jugendlauf sowie beim Mini-Marathon endet die Anmeldefrist ebenfalls am 19. April.

Alle Infos rund um den Lauf gibt es auf www.trollinger-marathon.de