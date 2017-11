Merlins bezwingen auch Hamburg

× Erweitern Crailsheim Merlins 17/18

Die Crailsheim Merlins haben am Samstagabend in der heimischen Arena Hohenlohe die Tabellenführung verteidigt. 1750 Zuschauer sahen vor allem in der zweiten Halbzeit eine konzentrierte Leistung gegen die Hamburg Towers, die mit einem 82:72-Erfolg gekrönt wurde.

Als würde das dritte Topspiel nacheinander nicht schon laut genug danach rufen, ein kräftezehrendes Vorhaben zu sein, mussten die Crailsheim Merlins gegen den Tabellendritten aus Hamburg auch das Fehlen von Sebastian Herrera kompensieren. Der junge Flügelspieler ist derzeit mit der chilenischen Nationalmannschaft unterwegs und konnte sein Team nur aus der Ferne per airtango-Livestream unterstützen. Doch die Merlins bewiesen einmal mehr in dieser Saison große Charakterstärke und rückte weiter zusammen.

Abwechslungsreiches Spitzenspiel

Schon der Spielbeginn zeigte das Selbstvertrauen, mit dem die Merlins in diese Partie gingen. Michael Cuffee bediente im ersten Angriff Sherman Gay per Alley-Oop-Anspiel, welches der Center mit krachendem Dunk verwertete. Ebenso hatten sich die Gäste aber vorgenommen, von Anfang an die Visitenkarte eines Tabellendritten abzugeben. Spätestens als Canty den ersten Dreier der Partie versenkte (10:12), bekamen die Hanseaten Oberwasser. Die Merlins konnten sich wieder einmal auf Frank Turner und Sherman Gay verlassen, die maßgeblich daran beteiligt waren, den Rückstand bis zum Ende des ersten Abschnitts im erträglichen Rahmen zu halten (15:22). Das Momentum zum Start ins zweite Viertel gehörte den Zauberern, die auf 20:22 verkürzen konnten und auch in der Folge immer in Schlagdistanz blieben. Der Führungswechsel gelang jedoch erst mit dem 34:32, es war aber auch der Lohn für immer besser werdendes Teamplay mit sehenswerten Spielzügen. Ganz eines Spitzenspiels würdig zogen die Towers noch vor der Pause erneut die Begegnung auf ihre Seite, bis zur letzten Sekunde der ersten Halbzeit wurde um jeden Millimeter des Parkettbodens gekämpft. Beim Stand von 41:44 ging es in die Kabine.

Der Pausentee schien den Gastgebern deutlich besser bekommen zu sein, die durch ein And-one von Frank Turner zunächst ausgleichen konnten (44:44) und wenig später mit starkem Teamplay zur 48:44-Führung für Raunen im Publikum sorgten. Auf Messers Schneide blieb die Partie, als beiden Teams fast drei Minuten lang kein Korberfolg gelingen wollte. Symptomatisch in dieser Phase: Sogar im 1 gegen 0-Fastbreak mochte Frank Turners Korbleger nicht durch die Reuse fallen. Da aber die Defense der Merlins felsenfest stand und den Gästen immer weniger freie Würfe gestattete, konnten die Fans nach einem Griffin-Dreier über eine sechs-Punkte Führung jubeln (56:50). Am Ende des starken dritten Viertels führten die Merlins mit 62:54. Im letzten Viertel mussten die Zuschauer noch einmal bangen, als Hamburg auf 69:65 verkürzen konnte, doch ein gewohnt zuverlässig agierender Sherman Gay sorgte an beiden Enden des Feldes dafür, dass das Haben auf der richtigen Seite der Anzeigetafel blieb. 20 Punkte und herausragende 7 Blocks hatte der Merlins-Center am Ende in seiner Statistik stehen. Dass die Fans beim Korbleger mit Foul an Konrad Wysocki (78:65) „Hier regier’n die Crailsheim Merlins“ skandierten, sollte trotz des letzten Aufbäumens der Gäste am Ende wieder einmal der zahlenmäßigen Wahrheit entsprechen. Mit dem 82:72-Erfolg gegen Hamburg verteidigten die Merlins nicht nur die Tabellenspitze der 2. Basketball-Bundesliga, sondern wahrten auch ihre „weiße Weste“ in der heimischen Arena Hohenlohe mit dem sechsten Heimsieg in dieser Saison.