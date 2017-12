Merlins-Familie freut sich auf Weihnachtsspiel und X-Mas Party

× Erweitern Crailsheim Merlins 17/18

Auch in diesem Jahr wird die legendäre X-Mas Party der Crailsheim Merlins am 23.12. wieder alle Dimensionen sprengen. Nach dem Weihnachtsspiel der Merlins gegen Phoenix Hagen (18:30 Uhr, Arena Hohenlohe) wird im Hangar Crailsheim hoffentlich der Heimsieg, auf jeden Fall aber eine gute Zeit und der Rückblick auf ein starkes Jahr der Crailsheimer Basketball-Familie gefeiert.

Alles andere als ein gewöhnliches Basketballspiel ist das Weihnachtsspiel der Crailsheim Merlins seit Jahrzehnten auch deshalb, weil rund um die 40 Minuten Spitzensport in der Region ein kunterbuntes Programm geboten wird. Jahr für Jahr wird die Merlins-Familie aufs Neue verzaubert und vor allem mit der Pregame-Show auf die besinnlichen Tage nach dem Spiel eingestimmt. Um 18 Uhr beginnt bereits die große Pregame-Show des Merlins Dance Teams und seinen „Special Guests.“ Im Hangar Crailsheim wartet nach dem Spiel wieder die perfekte Mischung aus hervorragender Livemusik und den besten Clubsounds auf dem großen DJ-Floor. Im Foyer- und Loungebereich des Hangar gibt sich erneut die Crème de la Crème aus Crailsheims Musiklandschaft die Ehre mit den „Crailsheim Allstars“.

Handgemacht, hochklassig und vielfältig wird bei Crailsheims Party No.1 eingeheizt. Am DJ-Pult begrüßen die Merlins in diesem Jahr zwei etablierte Jungs aus dem Raum Mannheim. DJ Moerockz war bereits mehrfach in Crailsheim zu Gast (Kantine 26, Crailsheim Titans Fasching) und auch der Musikgeschmack der Basketball-Familie ist ihm wohlbekannt. Als offizieller DJ im deutschen Haus bei Olympia 2008 in Peking legte er bereits für Dirk Nowitzki und Konrad Wysocki auf. In seiner Heimatstadt gibt es regelmäßig gemeinsame Shows mit seinem langjährigen Kollegen Jelly Jam, den er nun auch mit nach Crailsheim bringt.

X-Mas Party 2017 – wichtige Hinweise

Das Weihnachtsspiel in der Arena Hohenlohe ist derzeit zwar ausverkauft, für die große Party im Hangar sind aber noch Tickets im Vorverkauf unter crailsheim-merlins.reservix.de, im TC Buckenmaier/Der Stall in Crailsheim sowie beim Hohenloher Tagblatt und Haller Tagblatt.

Für eine sorgenfreie Feierei im Hangar Crailsheim weisen die Merlins bereits jetzt auf folgende Informationen hin:

Bei allen Tickets für das Weihnachtsspiel Crailsheim Merlins vs. Phoenix Hagen sowie für alle Dauerkarteninhaber ist der Eintritt zur XMas Party inklusive ! Die SpielTickets bzw. Dauerkarten gelten gleichzeitig als Eintrittskarte für den Hangar.

Crailsheim Merlins vs. Phoenix Hagen sowie für alle Dauerkarteninhaber ist der ! Die SpielTickets bzw. Dauerkarten gelten gleichzeitig als Eintrittskarte für den Hangar. Einlass zur Party erhalten in diesem Jahr nur Personen ab 16 Jahren . Partygänger unter 18 Jahren benötigen hierfür unbedingt einen ausgefüllten „Partypass“ – dieser steht auf der Homepage der Crailsheim Merlins oder direkt unter www.partypass.de zum download bereit und gilt nur in Verbindung mit einem gültigen Personalausweis. Eine Übertragung der Erziehungsberechtigung ist nicht möglich . PartypassInhaber ohne Begleitung der Eltern müssen die Veranstaltung um 24 Uhr verlassen. Dies gilt auch für Dauerkarteninhaber!

. Partygänger unter 18 Jahren benötigen hierfür unbedingt einen ausgefüllten „Partypass“ – dieser steht auf der Homepage der Crailsheim Merlins oder direkt unter www.partypass.de zum download bereit und gilt nur in Verbindung mit einem gültigen Personalausweis. Eine Übertragung der Erziehungsberechtigung ist . PartypassInhaber ohne Begleitung der Eltern müssen die Veranstaltung um 24 Uhr verlassen. Dies gilt auch für Dauerkarteninhaber! Der Großteil der über 1000 erwarteten Partygäste wird etwa zur gleichen Zeit, nach dem Ende des Weihnachtsspiels in der Arena Hohenlohe, am Hangar eintreffen. Die Beachtung folgender Hinweise sorgt dafür, dass die Wartezeit für alle Partygäste so gering wie möglich ist:

Ausweis bereithalten ! (gilt auch für Eltern vn unter 18-jährigen)

! (gilt auch für Eltern vn unter 18-jährigen) Vn 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr wird es einen zweiten Eingang für Dauerkarteninhaber und Helfer geben (nur ab 18 Jahren!)

wird es einen geben (nur ab 18 Jahren!) Der Beschilderung am Eingang flgen. Es wird folgende Aufteilung geben:

Einlass ab 18 MIT Karte

Einlass ab 18 OHNE Karte (= Abendkasse, in Blickrichtung Eingang ganz LINKS)

Einlass UNTER 18 (Container RECHTS am Eingang)

Abgabe Partypass (auch in Begleitung der Eltern erforderlich!)

Registrierung mit Eltern (Ausweise bereithalten)

Abendkasse