MHP RIESEN Ludwigsburg in der Championsleague Qualifikation – Jetzt Tickets sichern!

Nach dem Erreichen des Viertelfinals der Basketball Champions League in der vergangenen Spielzeit, starten die Ludwigsburger 2017/18 in der Qualifikation der Champions League. Bereits am 19. September gastiert das neu formierte Team von John Patrick in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina. Zwei Tage später kommt es beim Rückspiel der Qualifikationsrunde 1 zum ersten Heimspiel in der MHPArena.

Sollte Ludwigsburg die erste Hürde meistern, so kommt es in der zweiten Runde zu einem Duell mit dem rumänischen Meister Cluj-Napoca. Das Hinspiel findet in Ludwigsburg statt (24. September), das Rückspiel in fremder Halle (26. September). Setzen sich die MHP RIESEN in der 2. Quali-Runde durch, wartet in der dritten und entscheidenden Runde Basic-Fit Brüssel. Erneut treten die Ludwigsburger zunächst daheim an (29. September), während das Rückspiel in Belgien ausgetragen wird (2. Oktober).

Ticketing für die neue Saison – Profitieren und sparen

Hospitality-Tickets für die Basketball Champions LeagueZahlreiche Partner und Sponsoren haben bereits die Heimspiele in der Champions League gebucht. Tickets für max. drei Qualifikationsspiele im September erhalten ABO-Kunden zum Sonderpreis mit rund 50% Rabatt auf Ihre vereinbarte Pauschale. Hospitality-Tickets werden Ende August postalisch versandt. Sofern die Fans noch keine internationalen Spiele gebucht haben, bieten die MHP RIESEN Ludwigsburg gerne eine Champions League Dauerkarte an. Auch hier können ca. 50% bei allen Qualifikationsspielen sowie 15% bei allen weiteren Spielen in der Gruppenphase und in der K.O.-Runde auf den Einzelticketpreis gespart werden.

Bei Fragen steht Ihnen gerne Herr Simon Gauß (gauss@mhp-riesen-ludwigsburg.de; Tel. 07141 - 688 74 80) zur Verfügung. Die MHP Riesen freuen sich auf Ihre Unterstützung in der Champions League.

Champions League Qualifikationsrunde

Qualifikation Runde 1

19. September: Bosna Royal Sarajevo vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

21. September: MHP RIESEN Ludwigsburg vs. Bosna Royal Sarajevo

Qualifikation Runde 2 (bei Qualifikation)

24. September: MHP RIESEN Ludwigsburg vs. Cluj-Napoca

26. September: Cluj-Napoca vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

Qualifikation Runde 3 (bei Qualifikation)

29. September: MHP RIESEN Ludwigsburg vs. Basic-Fit Brüssel

2. Oktober: Basic-Fit Brüssel vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

Tip-Off Zeiten werden noch bekannt gegeben.

Mögliche Hauptrundengegner in der Gruppenphase (ab 10./11. Oktober)

Gelingt den MHP RIESEN Ludwigsburg die Qualifikation für die Hauptrunde der Basketball Champions League, so spielen sie in der Gruppe B gegen folgende Teams: Gaziantep (Türkei), Chalon (Frankreich), Neptunas (Litauen), Teneriffa (Spanien), Ventspils (Lettland), PAOK Saloniki (Griechenland) und einem weiteren Qualifikanten (Keravnos/Avtodor Saratov/Mornar Bar/Orlandina Basket).

Auftakt in die easyCredit Basketball Bundesliga Spielzeit 2017/18

Zum Auftakt in die neue Spielzeit der easyCredit Basketball Bundesliga gastieren die MHP RIESEN am 4./5. Oktober in Bremerhaven. Am Sonntag, 8. Oktober kommt es für die Ludwigsburger zum ersten Heimspiel in der MHPArena gegen die FRAPORT SKYLINERS. Die genauen Spieltermine werden voraussichtlich MItte August festgelegt.

