Mit der SG BBM Bietigheim zum Handball-Supercup nach Hamburg

× Erweitern SG BBM Bietigheim

Premiere für die Frauen der SG BBM Bietigheim. Erstmals in der Vereinsgeschichte spielen die SG BBM-Ladies am Sonntag, 3. September 2017, um den Supercup der Handball Bundesliga Frauen. In diesem Zusammenhang bietet der Verein für alle Fans eine attraktive Busreise nach Hamburg an.

Meister gegen Pokalsieger. Wie in der DKB-Handball-Bundesliga bei den Männern, so markiert auch in der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) der Supercup den Startschuss für die neue Saison. Der Deutsche Meister SG BBM Bietigheim trifft bei diesem Ereignis auf den Deutschen Pokalsieger Buxtehuder SV. Gespielt wird in der Edeloptik-Arena in Hamburg, was gewissermaßen einem Heimspiel für den BSV gleichkommt.

Damit die Mädels der SG BBM zum Saisonauftakt auch bestmöglich von ihren Fans unterstützt werden können, bietet die SG BBM ein attraktives Angebot für seine zahlreichen Anhänger an. Die Busfahrt einschließlich Hotelübernachtung, Stadtführung, Eintrittskarte zum Spiel und ein exklusives SG BBM-Supercup-Shirt gibt es für insgesamt 150 Euro.

Abfahrt ist am Samstag um 6.30 Uhr in Bietigheim, die Rückkehr wird in der Nacht auf Montag gegen 2.00 Uhr erfolgen. Übernachtet wird im Hotel Stemmann in Buxtehude. Die Fahrt im modernen Vier-Sterne-Reisebus bietet Schlafsessel und Bordküche. Die Plätze sind limitiert und werden entsprechend des Buchungseingangs vergeben.

„Wir würden uns riesig freuen, wenn möglichst viele unserer treuen Fans diese attraktive Möglichkeit der Unterstützung nutzten und die Mannschaft zu diesem einzigartigen Handball-Event begleiteten. Es geht schließlich um nicht weniger als den ersten großen Titel der neuen Saison.“, so SG BBM-Sportdirektor Gerit Winnen.

Anmeldung

Verbindliche Anmeldungen nimmt die SG-Geschäftsstelle bis kommenden Montag, 14. August, 12 Uhr, unter Telefon 07142 / 91978-00 oder per E-Mail an simon.wolf@sgbbm.de entgegen.

Weitere Informationen zur SG BBM Bietigheim unter www.sgbbm.de