Nächste Station der Eisbären: Mannheim

× Erweitern Foto: Thomas Kircher Eisbären Heilbronn Patrick Seeger stand im 2 Derby im Mittelpunkt

Nach einem spielreichen Wochenende, machen die Eisbären Heilbronn am kommenden Samstag, den 21.10.17, um 19.30h in der Mannheimer SAP Arena (Nebenhalle) Halt. Gegner hier ist der Aufsteiger Mad Dogs Mannheim.

Bisher verliefen die Spiele der Eisbären wie auf Schienen: 5 Spiele absolviert, 4 davon mit mehr als 6 geschossenen Toren gewonnen. Klare Folge: der EHC Heilbronn zog an die Spitze der Regionalliga SüdWest.

Das zweite Derby am letzten Sonntag gegen den Lokalrivalen aus Bietigheim sollte dies ändern. Hatte man die Steelers 1B noch im ersten Aufeinandertreffen 9:4 aus der Halle geschossen, wurde man nun mit 7:2 deutlich geschlagen. Doch für das Team um Trainer Sascha Bernhardt bleibt keine Zeit zum Trübsal blasen.

Für EKU Mannheim (Mad Dogs) ist es nach drei Jahren der Abstinenz, die Rückkehr in die Regionalliga SüdWest. Beim letzten Auftritt in der Liga musste man nach nur einem Jahr bereits wieder den Gang in die Landesliga antreten. Damit dies nicht wieder geschieht, setzt man auf junge Spieler und Kontinuität. Selbstbewusst sind auch die Ziele der Mad Dogs. Das Team von Trainer Sascha Trivunov möchte nach eigenen Aussagen, sich nicht mit den unteren Tabellenregionen abfinden, sondern im Gegensatz, in der Liga ein "Wörtchen mitreden". Die gespielten Partien bestätigen die ehrgeizigen Ziele: in den bisherigen vier Spielen ging man zwar nur gegen die Stuttgart Rebels als Sieger vom Platz, und belegt dadurch mit 2 Punkten nur den vorletzten Tabellenplatz, allerdings konnte am über weite Strecken mit dem Gegner mithalten.

Die Eisbären haben die Heimniederlage gegen Bietigheim sicherlich noch nicht verdaut, doch immerhin abhakt. Eisbären-Coach Sascha Bernhardt muss aber auf mehr Spieler verzichten, wie im sicherlich lieb sein wird. Zu einigen angeschlagenen Spielern, deren Einsatz abzuwarten bleibt, sind auf jeden Fall Patrick Luschenz und Igor Filobok nach diesem Wochenende gesperrt.

Nichtsdestotrotz sind die Eisbären Heilbronn fest entschlossen, bereits kommendes Wochenende in die Erfolgsspur zurückzufinden und die Punkte von Mannheim mit nach Heilbronn zu nehmen!