Nächster Schritt in Richtung WM: DFB-Damen in Großaspach

Nach dem gelungenen Qualifikationsauftakt der Frauen-Nationalmannschaft mit einem souveränen 6:0 gegen Slowenien wartet mit Färöer am Dienstag, den 24. Oktober, schon die nächste Herausforderung auf das Team von Bundestrainerin Steffi Jones.

Spielort des zweiten WM-Qualifikationsspiels für Marozsán, Maier und Co. ist Großaspach in Baden-Württemberg. Das Spiel ist in doppelter Hinsicht eine Premiere für Bundestrainerin Steffi Jones. Die DFB-Auswahl hat in ihrer Geschichte noch nie gegen die Nationalmannschaft der Färöer gespielt und auch der Spielort Großaspach ist für die Frauen-Nationalmannschaft Neuland.

»Heimspiel« für Stuttgarterin Leonie Maier

Vor allem für die in Stuttgart geborene Nationalspielerin Leonie Maier ist der Auftritt der Nationalmannschaft knapp 40 Kilometer von ihrem Geburtsort entfernt etwas Besonderes. »Wir haben noch nie in Großaspach gespielt, da freut man sich natürlich als Baden-Württembergerin noch mehr auf dieses Heimspiel«, so die 24-Jährige Abwehrspielerin des FC Bayern München.



