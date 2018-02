Nationalmannschafts-Kapitänin Anna Loerper wechselt zur SG BBM

× Erweitern Foto: Sascha Klahn Anna Loerper Anna Loerper wird bis 30. Juni 2019 das Trikot der SG BBM tragen.

Die SG BBM Bietigheim freut sich über einen weiteren, prominenenten Neuzugang. Mit sofortiger Wirkung wechselt die 235-fache deutsche Nationalspielerin und Spielführerin des DHB-Teams, Anna Loerper, vom TuS Metzingen zur SG BBM Bietigheim. Die 33-jährige Spielmacherin erhält beim Deutschen Meister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019.

Eine der erfahrensten und beliebtesten Spielerinnen des deutschen Handballs trägt ab sofort das Trikot der SG BBM Bietigheim. Anna Loerper hat bei den SG BBM-Ladies einen Vertrag bis zum Sommer 2019 unterschrieben. Überhaupt erst realisierbar wurde dieser Wechsel, da der TuS Metzingen die ursprünglich vereinbarte Vertragslaufzeit bis 2019 aufgrund einer entsprechenden Option um ein Jahr verkürzt hat. Bei der SG BBM Bietigheim erhält die zweifache Handballerin des Jahres nun eine mittelfristige Perspektive über die laufende Runde hinaus.

„Sicherlich kommt der Vereinswechsel für viele zu diesem Zeitpunkt der Saison überraschend, aber die Chance, auch in der kommenden Saison auf höchstem Niveau Handball spielen zu können, musste ich nutzen. Die SG BBM bietet mir diese Möglichkeit, die mir in Metzingen für mich völlig unerwartet verwehrt blieb. Für mich war seit zwei Jahren klar, dass ich meine Karriere beim TuS Metzingen beenden will und dem Verein bei der Weiterentwicklung zur Verfügung stehe. Die Entscheidung des Vereins in der letzten Woche war sehr unerwartet. Jetzt bin ich aber bereit nach vorne zu schauen und freue mich auf die neuen, spannenden Aufgaben in Bietigheim“, betont die gebürtige Kempenerin.

Gerit Winnen, Sportdirektor der SG BBM Bietigheim ist stolz angesichts des spektakulären Toptransfers. „Nach der schweren Verletzung von Kim Naidzinavicius ist die Einigung mit Anna Loerper unsere perfekte Wunschlösung. Sie hat als Spielmacherin herausragende Qualitäten und wird uns mit ihrer großen Erfahrung sowie ihrer bemerkenswerten Spielweise für die Rückrunde und die kommende Saison sehr weiterhelfen.“

Voraussichtlich bereits am morgigen Mittwoch, wird Anna Loerper, die das Trikot mit der Nummer 19 erhalten wird, beim Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund erstmals für die SG BBM Bietigheim auflaufen. Da Loerper leider nicht in der Champions League spielberechtigt ist, feiert die Rechtshänderin ihr Heimdebut in der Ludwigsburger MHP-Arena am Mittwoch, 7. Februar 2018, in der Handball Bundesliga Frauen – gegen den TuS Metzingen.