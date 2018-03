Neckar Cup 2018 – zum Fünfjährigen steigt das Preisgeld

× Erweitern Neckarcup 2018

Der Heilbronner Neckarcup etabliert sich immer mehr in der Tenniswelt. Erst kürzlich wurde das Tennisturnier neben den Turnieren in Braunschweig und Vancouver als weltbestes Turnier der ATP Challenger Tour ausgezeichnet.

In der Hierarchie kommt die ATP Challenger Tour direkt nach der ATP World Tour an zweiter Stelle. Dank Sponsoren wird bei der fünften Auflage des Turniers auch das Preisgeld auf nun 85.000 Euro steigen, „damit hat sich das Preisgeld seit Bestehen des Challenger-Turniers mehr als verdoppelt“ so Tom Bucher, der neben Mine und Metehan Cebeci das Turnier veranstaltet.

Deutlich zulegen wollen die Veranstalter bei den Zuschauerzahlen, dazu hoffen die Veranstalter vor allem auf gutes Wetter für das Tagesgeschäft. Im Vorverkauf wurden bereits deutlich mehr Tickets verkauft, als in den bisherigen Jahren zu dem jetzigen Zeitpunkt, obwohl noch so gut wie keine Teilnehmer feststehen. Die Veranstalter rechnen jedoch wieder damit, dass Spieler aus den Top100 dabei sein werden, so wie einige Talente, die sich in den nächsten Jahren in die Rangliste spielen werden.

Rund um den Tenniscourt

Bereits jetzt steht jedoch das Rahmenprogramm fest. Neben der Eröffnungsfeier am Samstag, 12. Mai, wird es unter dem Motto Summer feeling wieder eine Player‘s Party mit Live Musik von Perfect Heat und Sambatänzerinnen geben, sowie eine Comedy Show mit Herr Schröder - Der Korrekturensohn, Shows mit Aktionskünstler Mr. Yasin und eine Closing Party mit Blacky & Friends.