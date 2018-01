Neueinteilung der Liga macht Devils sprachlos

× Erweitern Foto: Marcel Tschamke Red Devils Der flexibel einsetzbare Levan Metreveli hatte am letzten Samstag vier Punkte zum Sieg der RED DEVILS beigesteuert

Die Ringer der »Red Devils« Heilbronn werden auch nach der Neueinteilung der Bundesliga-Gruppen wie bisher in der Bundesliga Südwest kämpfen – allerdings wurde diese regional völlig neu aufgeteilt, was Red Devils Jens Petzold nur ein »Ich bin sprachlos« als Kommentar entlocken konnte.

Die von 21 auf 24 Vereine angewachsene Bundesliga wird künftig statt in drei Siebener-Staffeln in drei Achter-Gruppen ausgetragen. »Das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen«, so Jens Petzold, für den vor allem die Fahrt ins Mecklenburgische Elbetal nach Lübtheen mit über 600 Kilometern einer »Weltreise« gleichkommt.