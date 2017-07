Neuer Medienpartner der MHP RIESEN Ludwigsburg: MORITZ - Das Stadtmagazin

× Erweitern MHP RIESEN Ludwigsburg MORITZ MORITZ-Verkaufsleiter Markus Wahsner, MHP RIESEN PR Manager Björn-Lars Blank und der Zweite Vorsitzende der MHP RIESEN Marko Beens (von links).

MORITZ ist das auflagenstärkste Stadtmagazin in Baden-Württemberg. Es erscheint monatlich und ist vom Neckar-Odenwald Kreis bis nach Reutlingen verbreitet. MORITZ besteht seit 1993 und umfasst aktuell fünf Regionalausgaben. In den Ausgaben der Regionen Stuttgart, Ludwigsburg und Heilbronn erhalten die MHP RIESEN fortan eine signifikante und dauerhafte Präsenz in den monatlichen Heften, unter anderem mit Hintergrundberichten, Interviews, Anzeigen und Ticketverlosungen.

Die Kooperationsvereinbarung über die Medienpartnerschaft hat zunächst eine Laufzeit von zwei Jahren, also bis zum Ende der Saison 2018/2019.

„Wir sind glücklich darüber, in MORITZ – Das Stadtmagazin künftig einen fest etablierten Print-Medienpartner an unserer Seite zu wissen. MORITZ erschließt den Menschen der Region einen weiteren Weg, vor und hinter den Kulissen an unseren Abenteuern in Bundesliga und Champions League teilhaben zu können“, freut sich Marko Beens, 2. Vorsitzender der MHP RIESEN Ludwigsburg (BG Ludwigsburg e.V.).

„Die MHP RIESEN Ludwigsburg sind ein echter Player im Basketball – auf regionalem, nationalem und internationalem Parkett. Das zeigen die großen Erfolge und der hohe Zuschauerzuspruch deutlich. Wir fühlen uns geehrt, mit diesem Spitzenclub der BBL zusammenarbeiten zu dürfen“, sagt Ingo Eckert (Geschäftsführer der MORITZ Verlags-GmbH) zu der Medienkooperation.

Weitere Informationen:

mhp-riesen-ludwigsburg.de

moritz.de