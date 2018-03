Neuer Teilnehmerrekord beim Sparkassen-Cup

× Erweitern Foto: Linke Sparkassen Cup Künzelsau

Zwei Wettkampftage, zwölf Wettbewerbe, 20 Vereine und 248 Teilnehmer, das sind die nackten Zahlen zum Sparkassen-Cup 2018. Dass die 250er-Marke nicht geknackt wurde, lag am starken Schneefall am Sonntagmorgen, der einige von der geplanten Fahrt nach Künzelsau abhielt. Der Fecht-Club Würth Künzelsau war mit der 16. Austragung des Sparkassen-Cups dementsprechend sehr zufrieden.

„Wir hatten nicht nur eine neue Rekordbeteiligung, sondern auch qualitativ hochwertig besetzte Teilnehmerfelder“ freute sich Sportdirektor Dominik Behr. In der Altersklasse U17 starteten bei den Damen mit Vienna Stapf (Künzelsau), Clara Mäschke (Eislingen) und Jolien Corteyn (Belgien) gleich drei Teilnehmerinnen der U17-EM in Sotschi Anfang März. Daher war es auch keine Überraschung, dass sich die Belgierin den Turniersieg sicherte, Stapf und Mäschke belegten jeweils Rang drei.

Sportlich gesehen lief es für den FC Würth insgesamt sehr gut. Mit drei Mal Gold, ein Mal Silber und sechs Mal Bronze sammelten die Künzelsauer Sabreure die meisten Medaillen. Jana Kus und Karl Dünger im Jahrgang 2007/2008 sowie Till Schmierer bei den Bambini standen am Ende ganz oben auf dem Siegertreppchen. Weitere Medaillen gewannen Stapf, Francesca Siegel, Christine Weber Milena Hummel, Jule Zemella, Julian Garcia-Schiller und Leon Schniepp. „Unsere Sportler haben sich wirklich gut geschlagen“ freute sich Trainer Michael Gäbelein. „Ich bin mit dem Gesamtergebnis sehr zufrieden.“

Auch in diesem Jahr gab es bei den meisten Wettbewerben keine Ausscheider nach der Vor- und Zwischenrunde, so dass alle Starter viele Gefechte absolvierten. „Zudem ermöglicht der Modus ab der Zwischenrunde viele Kämpfe gegen Gegner ähnlicher Niveaustufe, so dass die Teilnehmer individuell profitieren können“ erläutert Dominik Behr. Am Ende wurden über 1.000 Duelle an beiden Wettkampftagen gezählt. Trotz der großen Anzahl an Gefechten, lief die Organisation gewohnt reibungslos, was wieder an der großen Zahl an freiwilligen Helfern lag.

Im Rahmen der Finalkämpfe am Samstag bedankte sich Mathias Funke, Vizepräsident des FC Würth Künzelsau, bei der Sparkasse Hohenlohekreis für die Unterstützung und die seit 2003 andauernde Partnerschaft. Bereits in einem Monat findet das nächste große Fechtturnier in Künzelsau statt. Am 21. und 22. April richtet der FC Würth erstmals Deutsche Meisterschaften der Aktiven (Erwachsenenklasse) aus. Dann werden mit Max Hartung, Matyas Szabo und Benedikt Wagner auch drei Olympiateilnehmer und Weltmeister in der Sporthalle der Freien Schule Anne-Sophie auf der Planche zu sehen sein. Bei den Damen haben auch die Künzelsauer um die EM-Bronzemedaillengewinnerin Lisa Gette gute Chancen auf Platzierungen auf dem Podium.