SGM Eisesheim ist E-Jugend-Bezirksmeister!

E-Jugend Obereisesheim 2017/18 Die erfolgreiche Eisesheimer E-Jugend mit Cheftrainer Massimo die Mauro und den Co-Trainern Timo Köhler und Ahmet Ekizi (oben von links).

Fußball: Bei den am Sonntag 14.1.2018 in Untereisesheim ausgetragenen Bezirksmeisterschaften der E-Jugend holte die SGM Eisesheim unter Trainer Massimo di Mauro den Titel in einem spannenden Finale gegen die Neckarsulmer Sportunion. Die zweite Mannschaft der SGM Eisesheim, überwiegend mit den ein Jahr jüngeren Jahrgängen 2008 bestückt, holte den dritten Platz.

Schon in der Vorrunde hielten sich beide Mannschaften der SGM Eisesheim, die als Spielgemeinschaft des VfL Obereisesheim und des TSV Untereisesheim aufgrund der Statuten unter dem Vereinsnamen des VfL Obereisesheim antraten, schadlos und erreichten ohne Gegentore beide problemlos die Halbfinalspiele. Hier standen sich dann in einem reinen Eisesheimer Halbfinale die erste Mannschaft mit Enver Aytekin, Karim Hasanović, Jermaine Köhler, Romeo Di Mauro, Ruven Russo und Kerem Yilmaz und die zweite Mannschaft mit Fadi Asmar, Pius Förch, Enes Güven, Noah Lauer, Aleandro Orlando und Angelo Seufer gegenüber.

Nach einem dramatischen Spiel, in dem die "Erste" schon fast sicher mit 2:0 führte, mussten sie noch zwei Kontertore zum 2:2 einstecken und das Sechs-Meter-Schießen musste die Entscheidung bringen. Hier gewann dann doch recht eindeutig die erste Mannschaft und zog ins Finale ein.

Hier traf sie auf die Neckarsulmer Sportunion, ein Finale, mit dem die Experten schon im Vorfeld gerechnet hatten. In einem spannenden Spiel mit Chancen auf beiden Seiten besiegte man dann den Gegner mit einem letztlich doch verdienten 1:0 und freute sich über den ersten E-Jugend-Titel der Vereinsgeschichte.

Im "kleinen Finale" um den dritten Platz besiegte die zweite Mannschaft der SGM Eisesheim die im anderen Halbfinale unterlegene Mannschaft vom SV Schluchtern mit einem überlegenen Auftritt und einem klaren und verdienten 2:0. Somit gelang dem Team um Cheftrainer Massimo di Mauro und den Co-Trainern Ahmet Ekizi und Timo Köhler mit einem ersten und dritten Platz ein sehr beachtlicher Erfolg.