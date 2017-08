„Optimale Möglichkeiten im Sportinternat Ludwigsburg“

× Erweitern Foto: Gunnar Rübenach Sportinternat Ludwigsburg Andreas Veit (Geschäftsführer Wohnungsbau Ludwigsburg), Mateo Seric und Thomas Christl (Leiter Sportinternat Ludwigsburg)

Den Sprung aus der Jugend in den Profibereich geschafft und dabei Schule und Leistungssport optimal miteinander vereinbart: MHP RIESEN-Forward Mateo Seric fand am Sportinternat Ludwigsburg – gefördert durch die Wohnungsbau Ludwigsburg – optimale Bedingungen vor.

„Als ich mit Basketball in Ludwigsburg angefangen habe, habe ich zunächst das Teilzeitinternat besucht. Ab 2015 war ich im Vollzeitinternat. Die Möglichkeiten dort sind optimal. Im Internat konnte man auch Kontakte zu anderen Athleten knüpfen. Das war sehr schön“, erinnert sich Mateo Seric an seine Zeit im Ludwigsburger Sportinternat zurück.

Seric (2,04m, 18 Jahre) unterschrieb diesen Sommer einen festen Vertrag bei den MHP RIESEN Ludwigsburg, nachdem er 2013 in der Porsche Basketball-Akademie mit dem Basketball begonnen hatte. Das intensive Trainingspensum, dass notwendig ist um Basketball-Profi werden zu können, bewältigte der frisch gebackene Abiturient des Ludwigsburger Otto Hahn-Gymnasiums (OHG) dank der Möglichkeiten am Sportinternat wesentlich besser und nutze die Zeit effektiv.

Das Ludwigsburger Sportinternat umfasst ein Vollzeit- und ein Teilzeitinternat. Das Teilzeitinternat wurde bereits 1993 gegründet, die Entscheidung ein Vollzeitinternat zu etablieren folgte 2005 und wurde schließlich 2009 gegründet. Beherbergt ist das Internat in der ehemaligen Königin-Olga-Kaserne nahe der Ludwigsburger Rundsportalle. Die direkte Nähe zur Trainingshalle und zum OHG, sowie dem Bildungszentrum West im Allgemeinen, sind große Vorteile für Seric und die weiteren jungen Athleten am Sportinternat.

Langjähriger Förderer und Partner des Sportinternats ist die Wohnungsbau Ludwigsburg. Für Geschäftsführer Andreas Veit ist es ein großes Anliegen, dass der Slogan „Wir fördern Talente“ mit Leben gefüllt ist. Veit: „Es war uns von Anbeginn sehr wichtig, die Möglichkeit Schule, Leistungssport und Persönlichkeitsentwicklung miteinander zu verbinden“. Umso größer ist die Freude darüber, dass mit Seric ein Internat-Athlet den Sprung in den Profi-Kader beim Basketball-Erstligisten aus Ludwigsburg geschafft hat.

Veit sagte: „Was gibt es Besseres für die Identifikation mit einem Verein, als ein Eigengewächs? Mateo Seric ist das beste Beispiel dafür, dass sich Investitionen in die Jugendförderung langfristig auszahlen“.

„Nach dem Unterricht hatte ich anschließend gleich Training. Danach gab es in der Mensa Mittagessen. Im Internat konnte ich mich dann in mein Zimmer zurückziehen und lernen oder mich ausruhen. Nachmittags stand nochmals Training auf dem Plan“, schildert Seric seinen Alltag. Pendeln zwischen seinem Heimatort Remshalden und dem Trainingszentrum in Ludwigsburg musste Seric nicht mehr zwangsläufig. Schule und Leistungssport konnte der MHP RIESE so optimal miteinander vereinbaren.

Genau dies sei das oberste Bestreben, wie Thomas Christl, Leiter des Ludwigsburger Sportinternats, betont: „Bei der Vereinbarkeit von schulischen und leistungssportlichen Anforderungen der jugendlichen Athleten spielt das Sportinternat im Verbund mit den Schulen und Vereinen als Partnern eine wichtige Rolle. Es garantiert kurze Wege zur Schule und zum Training, unterstützt die Jugendlichen in allen schulischen Belangen und wirkt an deren persönlicher Entwicklung pädagogisch mit.“

