Paintball für Jedermann

Mehr als sechs Jahre war der Betreiber Denis Schmidt auf der Suche, bevor er in Neudenau-Siglingen eine geeignete Location für ein Paintball-Spielfeld fand.

Nach über einem Jahr Planung und Umbau, wurde am 10.12.2016 endlich die Eröffnung der einzigsten Paintball Halle im Landkreis Heilbronn gefeiert. Mit einer Hallenfläche von 1.800 qm, einer Staging Area von 200 qm, sowie einem Eingangsbereich von 150qm, ist ausreichend Platz um die 50 Verleihsets an den Mann bzw. die Frau zu bringen. Das Paintball Stadion ist ausgelegt für Verleihspieler, Fun Spieler mit eigener Ausrüstung und Teamspieler. Aber sie eignet sich darüber hinaus auch für teambildende Maßnahmen und Firmenevents der etwas anderen Art. Im Sommer wird die Halle noch um eine Außenspielfläche erweitert um dann noch mehr Begeisterten den Sport Paintball näher zu bringen. Am 28.12.2016 ist ein Schnuppertag für alle Interessierten, an diesem Tag gibt es 20% Nachlass auf alle Paketpreise. heg

PBStadion Tektonweg 1, 74861 Neudenau-Siglingen

Buchungen: Fon: 0173/3836753 oder buchung@pbstadion.de

Mo-Fr per Voranmeldung, Sa. & So. 12-21 Uhr

www.pbstadion.de