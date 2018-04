Plogging – Der neue Trend kommt auch nach Deutschland

× Erweitern Foto:: nd3000 - 527013196 / Shutterstock.com Pärchen beim Joggen Ausgedehnte Laufrunden: In Stuttgart gibt es zahlreiche Strecken, auf denen Du Deine Ausdauer trainieren kannst.

Jogger schätzen die Bewegung im Freien. Kommt dann auch noch eine umweltfreundliche Komponente hinzu, ist auch der Gesellschaft geholfen. Dieser Gedanke verbirgt sich hinter dem Wort „plogging“, eine Mischung aus „jogging“ und dem schwedischen Wort "plocka", das übersetzt so viel bedeutet wie „etwas aufheben“. Genau darum geht es bei dem neuen Trend: Sportler joggen alleine oder gemeinschaftlich in Gruppen durch die Stadt und sammeln während des Trainings den herumliegenden Müll ein. Bei diesem Vorgang werden im Körper etliche Muskeln aktiviert, die beim „reinen Joggen“ nicht beansprucht werden. Die Ausrüstung für einen Plogger ist denkbar einfach: Sportliche Kleidung, Laufschuhe und ein Müllsack.

Schwedischer Umweltaktivist rief die Bewegung ins Leben

Der neue sportliche Trend geht auf einen schwedischen Umweltaktivisten namens Erik Ahlström zurück, den es in die schwedische Hauptstadt Stockholm verschlug. Dort angekommen, bemerkte er den herumliegenden Müll, der ihm negativ auffiel. Seiner Meinung nach nahm der Müll in der Stadt Überhand. Kurzerhand gründete er eine Jogging-Gruppe, die gemeinsam loszog und die Stadt von etlichen Müllbergen befreite.

Idee findet inzwischen auch in anderen Ländern großen Anklang

Die neuartige Laufbewegung hat sich inzwischen auch in anderen Ländern verbreitet – dank der sozialen Medien wie Instagram oder Facebook, die als Quelle fungierten und die Kombination aus Sport und Umweltschutz in die Welt trugen. Auch in Deutschland ist die Bewegung bereits angekommen. Vor allem in den großen Städten finden sich immer mehr Laufgruppen zusammen, die gemeinsam den Weg durch die Stadt antreten und Müllberge einsammeln. Sie werden dabei tatkräftig von den städtischen Betrieben unterstützt, die sie teilweise mit Müllbeuteln versorgen. So gibt es in Köln beispielsweise die organisierte Gruppe „Plogging Cologne“, die in regelmäßigen Abständen gemeinsame Aktivitäten plant und ausführt.

Kritiker bemängeln Überflüssigkeit

Natürlich gibt es nicht nur Befürworter der neuen Plogging-Bewegung. Kritiker erachten die ungewöhnliche Sportart als überflüssig und zeigen sich von den Menschen, die mit Müllbehältern durch die Stadt rennen, zunehmend genervt. Sie argumentieren mit der Präsenz der städtischen Müllbetriebe, die bereits für die fachgerechte Entsorgung der Abfälle verantwortlich sind. Die Plogger stehen zu ihrer Idee und nutzen die Bewegung unter anderem auch dazu, um soziale Kontakte zu knüpfen. Sie stärken auf diese Weise ihre eigene Gesundheit und tun der Umwelt dabei etwas Gutes.