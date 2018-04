Premiere für den FC Würth

× Erweitern Fecht-Club Würth Künzelsau Im letzten Jahr gewannen die Fechterinnen des FC Würth mit Luzia Hirn, Lisa Gette, Anna-Lena Bürkert und Julika Funke (v.l. mit Trainer Vadym Shturbabin) die Silbermedaille bei den Deutschen Aktivenmeisterschaften.

Am 21. und 22. April geht es in der Sporthalle der Freien Schule Anne-Sophie in Künzelsau wieder zur Sache: Es wird gegeneinander gekämpft, Hiebe auf Oberkörper und Kopf verteilt, es wird emotionale Freuden- und Wutausbrüche, spannende und hochklassige Gefechte und zum Schluss strahlende Sieger geben. An diesem Wochenende richtet der Fecht-Club Würth Künzelsau Deutsche Meisterschaften im Säbelfechten aus, und das bereits zum siebten Mal.

Dennoch gibt es in diesem Jahr eine Premiere. Zum ersten Mal werden die nationalen Meister in der Erwachsenenklasse (in der Fechtsprache Aktiven genannt) in Künzelsau ermittelt. „Das ist natürlich eine tolle Sache für unseren Verein“ freut sich Sportdirektor Dominik Behr. „Der Zuschlag vom Deutschen Fechterbund für die Ausrichtung dieser Meisterschaften zeigt, welchen Stellenwert sich unser Verein in den letzten Jahren erarbeitet hat“.

Bei den Herren starten mit Max Hartung, Benedikt Wagner und Matyas Szabo drei Olympiateilnehmer und Weltmeister. Alle drei haben in den vergangenen Jahren bereits den Titel im Einzel gewonnen. Dementsprechend ist dieses Trio auch in diesem Jahr favorisiert. Bei den Damen ist Titelverteidigerin Anna Limbach die Topfavoritin. Die 28-jährige steht momentan als beste deutsche Säbelfechterin auf Platz zehn der Weltrangliste und hat mit dem dritten Platz beim Grand Prix in Seoul Ende März ihre derzeit exzellente Form unter Beweis gestellt. Dahinter gibt es eine Reihe von Fechterinnen, darunter auch Julika Funke und Lisa Gette vom FC Würth Künzelsau, die sich Chancen auf eine Medaille ausrechnen können. Bei den letztjährigen Meisterschaften in Nürnberg belegte Funke hinter Limbach den zweiten Platz, die Mannschaft des FC Würth gewann ebenfalls die Silbermedaille.

Das Einzelturnier beginnt am Samstag, 21. April um 9.00 Uhr in der Sporthalle der Freien Schule Anne-Sophie. Die Finalgefechte mit anschließender Siegerehrung und Stehempfang finden dann um 16.00 Uhr statt. Einen Tag später stehen dann die Mannschaftsentscheidungen auf dem Programm. Die Finalgefechte am Sonntag finden um ca. 13.00 Uhr statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist an beiden Tagen frei, der Förderverein Fechten in Künzelsau e.V. sorgt wie üblich für die Bewirtung.