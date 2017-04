Private Wetten – Fans tippen gegeneinander

× Erweitern Antonio Guillem – 453616765 / Shutterstock.com Wettfreunde Freunde wetten gerne untereinander auf den Ausgang von sportlichen Wettkämpfen, mittlerweile auch unter Mithilfe von Apps auf dem Smartphone oder Tablet.

So gut wie jeder hat schon einmal eine Wette abgeschlossen. Bereits im Kindesalter kommen wir in Berührung mit Wetten – wobei der Wetteinsatz hier selten den Wert eines Lutschers übersteigt. Meist geht es darum, wer etwas besser weiß oder besser kann. Sind sich beide Seiten ihrer Sache sicher, wird durchaus eine Wette ausgerufen. Nun geht es bei diesen Wetten nicht immer um Sport und hohe Einsätze, aber es zeigt, dass Wetten einen gewissen Reiz ausstrahlen, dem man sich nicht (immer) entziehen kann. So verhält es sich auch bei Sportwetten und daher ist es nicht überraschend, dass auch privat immer wieder Wetten auf Sportereignisse abgegeben werden.

Besonders bei Großereignissen kommt es zu den verschiedensten Wetten unter Freunden und Bekannten. Die Welt- und Europameisterschaften im Fußball veranlassen die meisten Fans von Sportwetten zum Handeln. Dabei kommen die Teilnehmer auf unterschiedlichem Weg zu einer Entscheidung:

Soll es das eigene Heimatland sein?

Eine analytisch erarbeitete Entscheidung mit eigens auserkorenem Favoriten?

Oder doch lieber die Lieblingsmannschaft?

Der Wettanbieter Bet365 konnte zumindest feststellen, dass viele Fans bei der Tippabgabe zu den großen Turnieren patriotisch denken und vermehrt zu Wetten auf das eigene Heimatland tendieren. Ob innerhalb der Familie, im Freundeskreis oder im Büro mit den Angestellten, Wetten auf Begegnungen des (Profi-)Sports werden im Privaten sehr oft durchgeführt.

In Deutschland werden jährlich Milliarden mit Sportwetten erwirtschaftet

Tippen leicht gemacht

Dabei gibt es viele Wege zum Platzieren und Festhalten der Wetten. Neben der ursprünglichen Form mit mündlicher Absprache und einem besiegelnden Handschlag werden eigens erstellte Zettel oder Excel-Tabellen verwendet.

Auch Anbieter für Tipprunden wie Kicktipp werden immer beliebter. Diese bieten kostenlos eine Oberfläche zur Abgabe der Tipps an, es ist meist nur eine Anmeldung per E-Mail-Adresse nötig und schon kann fleißig getippt werden. Den Tippmöglichkeiten werden dabei kaum Grenzen gesetzt:

Einzelne Begegnungen,

Gesamtsieger,

Bonuswetten auf den Torschützenkönig o.Ä. sowie

Ergebnisse über eine ganze Saison hinweg sind „tippbar“.

Dass die alle zwei Jahre stattfindenden Fußballturniere deutlich mehr Interesse der Teilnehmer wecken, macht auch Jannik Vygen, Erfinder von Kicktipp, klar: „Bei der Bundesliga hatten wir 1,5 Millionen Tipper, bei der EM waren es drei bis vier Millionen.“

Zu Wetteinsätzen kommt es bei solchen Anbietern nicht, diese werden aber unter Umständen von den Teilnehmern selbst im eigenen Umfeld bestimmt, eingesammelt und grundsätzlich auch ausgeschüttet. Bei den privaten Wetten geht es selten um viel Geld.

Wahrscheinlich ist dies auch der Tatsache geschuldet, dass Streitigkeiten um Geld dazu führen können, Freundschaften zu schaden oder gar zu beenden. Oft geht es nur um Ruhm und Ehre, geringe Geldbeträge oder eventuell um Sachpreise wie den Kasten Bier, der daraufhin in der Gemeinschaft verzehrt wird. Also das Bier, nicht der Kasten.

Sportwetten fördern das Miteinander

Tipprunden unter Kollegen, deren Reiz mit einem monetären Einsatz erhöht werden kann, haben in der Regel Bestimmungen à la: Der Gewinner lädt alle Teilnehmer zum Essen ein. Damit verhindert man nicht nur Neid und andere Unstimmigkeiten unter den Kollegen, sondern fördert auch noch den Zusammenhalt der Teilnehmer. So finden sich innerhalb von Unternehmen immer mehr Runden mit begeisterten Tippern auf der Suche nach dem Individuum mit den besten hellseherischen Fähigkeiten.

Vor allem bei den großen Turnieren bemühen sich die Firmen von sich aus um den Start der Tipprunden. Wenn in den Sommermonaten das Public-Viewing ansteht und die Medien sich fast nur noch um Fußball kümmern, nehmen auch deutlich mehr Frauen an solchen Tipprunden teil. Um den Anreiz zu erhöhen, werden von Unternehmensseite gerne Sachpreise an die Gewinner ausgeschüttet.

Anbieter von Sportwetten wissen natürlich ebenfalls um diesen Trend Bescheid und verstärken ihre Präsenz rund um EM und WM deutlich. Alle großen Anbieter von Sportwetten nutzen in dieser Zeit einen Großteil ihres Marketingbudgets und versuchen interessierte Fans mit neuen Werbeclips von sich zu überzeugen.

Rechtliche Rahmenbedingungen – Private Wetten erlaubt?

Der Spaß, der bei Wetten im Bekanntenkreis meist an erster Stelle steht, rückt bei der Abgabe von Wetten beim Buchmacher jedoch in den Hintergrund. Hier ist die Vermehrung des Geldes offenkundig der treibende Motivationsgrund. Gibt man seine Wetten bei einem staatlich kontrollierten Betreiber für Sportwetten ab, ist man rechtlich gesehen aber sicherer aufgestellt als bei privaten Wetten. Wichtige Gesetze im Zusammenhang von Sportwetten sind:

Zunächst einmal zählen private Wetten unter Freunden und Kollegen ebenso zum Glücksspiel wie Sportwetten beim Buchmacher. Jedoch unterliegen Glücksspiele im privaten Rahmen nicht dem § 284 StGB (Unerlaubte Veranstaltung eines Glücksspiels), wenn die Veranstalter damit keine Gewinne erwirtschaften wollen.

Daher brauchen sich Wettfreunde, die untereinander auch um Geld wetten, grundsätzliche keine Gedanken um eine behördliche Erlaubnis für Glücksspiele zu machen. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn innerhalb von Vereinen oder anderen geschlossenen Gesellschaften regelmäßig Glücksspiele veranstaltet werden.

Wettgewinne rechtlich nicht abgesichert

Für das Eintreiben der Wettschulden darf der Gewinner jedoch nicht die Hilfe des Staates erwarten, falls ein oder sogar mehrere Verlierer ihre Einsätze nicht bezahlen wollen. Laut § 762 BGB ist der Verlierer nicht verpflichtet, Wettschulden zu begleichen, da durch eine Wette eine Verbindlichkeit nicht begründet wird.

Der Verlierer kann seinerseits das Geld aber auch nicht zurückfordern, wenn er seinen Wetteinsatz bereits getätigt hat. Daher ist es wichtig, sich im Vorfeld im Klaren darüber zu sein, mit wem man eine Wette abschließt. Innerhalb der Familie oder im Freundeskreis kommt es bei kleinen Einsätzen aber ohnehin selten zu derlei Zwischenfällen.

Die Spannung treibt es aber allemal nach oben, wenn ansonsten uninteressante Spiele durch eine Wette aufgewertet werden. Nervenkitzel, Spaß und Schadenfreude liegen dann beim gemeinsamen Fußballgucken sehr nah beieinander.