Public Viewing zum Saison-Finale

× Erweitern Foto: Lario Tus – 151569224 / Shutterstock.com VFB Stuttgart

Am Sonntag, 21. Mai spielt der VfB Stuttgart sein letztes Zweitligaspiel. Zum Saisonfinale erwarten die Schwaben um 15.30 Uhr die Würzburger Kickers. Für die in 2017 noch sieglosen Unterfranken geht es am 34. Spieltag noch gegen den Abstieg, für die Stuttgarter um den direkten Aufstieg.

Großleinwand & Rahmenprogramm auf der Wasen

Während die Mercedes-Benz Arena längst ausverkauft ist, wird es auf den Cannstatter Wasen ein Public Viewing geben. Ab 12 Uhr kann auf dem Festplatz bei freiem Eintritt dem Aufstieg entgegengefiebert werden. Essens- und Getränkestände sind in großer Anzahl vorhanden.

Um 13 Uhr beginnt dann ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Live-Schaltungen in die Mercedes-Benz Arena, einem Rückblick auf den bisherigen Verlauf der Saison 2016/2017 und musikalischen Einlagen der SWR1 Band. Darüber hinaus wird die Moderatorin Petra Klein mit Timo Hildebrand und Cacau zwei Spieler der VfB Meistermannschaft von 2007 auf der Bühne begrüßen und mit ihnen auf das große Saisonfinale vorausblicken. Pünktlich um 15:30 Uhr beginnt dann die Live-Übertragung des VfB Spiels gegen die Würzburger Kickers.

Sollte der Mannschaft von Trainer Hannes Wolf der letzte Schritt zum großen Ziel „Aufstieg“ gelingen, werden nach Spielende die Aufstiegsfeierlichkeiten aus der Mercedes-Benz Arena auf die Video-Leinwände auf dem Cannstatter Wasen übertragen. Ebenfalls im Aufstiegsfall ist von etwa 19:30 Uhr an die Präsentation der Mannschaft auf der Bühne geplant, Moderatorin Petra Klein und VfB Stadionsprecher Holger Laser blicken dann in Interviews mit den Protagonisten auf das Spiel und die Saison zurück. Mit von der Partie wäre natürlich auch das beliebte VfB Maskottchen Fritzle. Das Ende der Veranstaltung ist in diesem Fall für 22 Uhr vorgesehen.

Die Konkurrenz um die Aufstiegsplätze

Hannover 96 ist mit 66 Punkten punktgleich zum VfB, hat aber die schlechtere Tordifferenz (zurzeit 19 Tore - der VfB hat eine Differenz von 23) und muss am Sonntag im badischen Sandhausen antreten. Eintracht Braunschweig hingegen muss noch drei Punkte aufholen. Die Truppe aus Niedersachsen tritt zuhause gegen den ersten bereits feststehenden Absteiger, den Karlsruher SC an. Mit zurzeit lediglich 13 Toren Differenz hat die Elf von Torsten Lieberknecht selbst bei einem Sieg und einer Niederlage einer ihrer Konkurrenten die schlechteste Ausgangsposition.

Allgemeine Informationen

Der Zugang zum Public Viewing Gelände erfolgt ausschließlich über die Talstraße.

Taschen sind nur bis zu einer Größe im Format A4 erlaubt. Größere Taschen und Rucksäcke dürfen nicht auf das Gelände mitgenommen werden.

Die Mitnahme von Getränken auf das Gelände ist nicht möglich.

Es erfolgt eine Personen- und Taschenkontrolle.

Es gilt die Platzordnung für das Fanfest.

Für die Besucher ist eine Hotline unter 0711 - 9554 3304 eingerichtet.

Anreise