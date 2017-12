Radeln für einen Guten Zweck

× Erweitern Foto: TG Böckingen Radeln für den guten Zweck

Beim Indoor Cycling Event im Sportpark 18-90 der Turngemeinde Böckingen ging jeder Teilnehmer bis zu 5 Stunden, ohne grössere Pause, an seine maximalen Grenzen.

Gabriele Dehm, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Autana Stiftung ist begeistert über den Spendenscheck in Höhe von 500€! Vierzig Teilnehmer hatten sich innerhalb kürzester Zeit für die Veranstaltung gemeldet. Obwohl auch die stundenweise Anmietung der Räder möglich gewesen wäre, haben die meisten Teilnehmer fünf Stunden durchgehalten! Durch die großzügigen Spenden von Friesland Campina, der Bäckerei Lang und der SLK-Kliniken wurde jedem aktiven Sportler zudem ein Proviantbeutel ausgehändigt. Für den Transport der Räder stellte die Firma Fensterbau Riedel einen Transporter und die nötige Manpower zur Verfügung - hierfür herzlichen Dank! Die eingenommenen Mietentgelte wurden, mit enstprechender Aufrundung durch die TG Böckingen, komplett an die Autana Stiftung gGmbH gespendet. "Vielen herzlichen Dank an die Teilnehmer, an den Sportpark 18-90, Herrn Tabler und Herrn Lamsfuß, an den Pressesprecher Markus Rieger, sowie an die Initiatoren Anja und Dr. Bernd Koppe mit Team für diese tolle Unterstützung unserer besonderen Menschen und deren Familien. Unsere betreuten Familien mit ihren behinderten Familienmitgliedern gehen Tag für Tag, Stunde um Stunde, ebenso an ihre maximalen Grenzen. Wir sind froh und dankbar, dass wir mit dieser Spende den Familien mit Beratung, Entlastung, Betreuung und besonderen Events im Alltag auch zu etwas mehr Gesundheit und Lebensfreude verhelfen können."