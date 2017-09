Berlin Rebels kommen zum Viertelfinale

× Erweitern Unicorns Im vergangenen Jahr konnten die Unicorns (weiße Trikots) die Rebels im Viertelfinale mit 24:14 besiegen.

Hop oder Top – so lautet am Samstag wieder das Motto, wenn die Schwäbisch Hall Unicorns um 17:00 Uhr im OPTIMA Sportpark zum Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft antreten. Zu Gast sind die Berlin Rebels. Der Sieger steht im Halbfinale, für den Verlierer ist die Saison 2017 vorbei.

In einem spannenden Spiel konnten die Schwäbisch Hall Unicorns vor einem Jahr einen 24:14-Erfolg gegen die Berlin Rebels erzielen und ins Halbfinale einziehen. Auch in diesem Jahr sind die Hauptstädter wieder zum Viertelfinale in Schwäbisch Hall zu Gast. Sie konnten sich 2017 mit acht Siegen und sechs Niederlagen gegen die Cologne Crocodiles durchgesetzt und sicherten sich damit erneut den vierten Platz in der GFL-Nord.

Dass sie das durchaus auf Augenhöhe mit den zweit- und drittplatzierten Teams aus Kiel und Dresden getan haben, zeigten sie zuletzt sehr eindrucksvoll. Vor vier Wochen unterlagen sie bei den Kiel Baltic Hurricanes nur knapp mit 28:30 und eine Woche später fehlte auch im Auswärtsspiel bei den Dresden Monarchs beim 38:45 nicht viel zu einem Sieg. Am vergangenen Wochenende gelang den Rebels zur Krönung ihrer Saison im Nachholspiel gar ein 35:21-Heimsieg gegen die Nord-Vizemeister aus Kiel, gegenüber denen sie im direkten Vergleich nun sogar die Nase vorne haben.

Hilfreich war dabei sicher die überraschende Rückkehr ihres Stammquarterbacks aus der vergangenen Saison. Terrell Robinson konnte den Berlinern aus familiären Gründen keine Zusage für die Saison 2017 machen, kehrte Ende August aber für den Rest der Spielzeit an seine alte Wirkungsstätte zurück. In den letzten zwei Rundenspielen gelangen ihm gleich sechs Touchdown-Pässe. Man darf gespannt darauf sein, wie der als Passing- und Lauf-Quarterback gleichermaßen stark einzuschätzende Amerikaner am Samstag im OPTIMA Sportpark agieren wird.

Verlassen kann sich Robinson auf eine gut aufgestellte und talentierte Offense in der mit Larry McCoy einer der besten GFL-Runningbacks agiert. Zehn Touchdowns und ein Raumgewinn von fast 1.000 Yards gingen 2017 bereits auf sein Konto. Bei den Passempfängern glänzt Alex Tounkara. Der Belgier führt das Ranking der GFL beim erzielten Raumgewinn per Pass mit durchschnittlich 107 Yards pro Spiel an und konnte 15 Touchdowns für seine Rebels erzielen.

Rechtzeitig zu den Playoffs hat Halls Head Coach Jordan Neuman bis auf Defense End Thomas Rauch und Guard Kevin Hambrecht alle seine Spieler wieder an Bord. Er kann also aus dem Vollen schöpfen wenn es darum geht, sich zum vierten Mal in Folge für das Halbfinale zu qualifizieren. In den letzten Spielen hatten die Haller insbesondere in den zweiten Halbzeiten Schwächphasen gezeigt. Nun hatten sie zwei Wochen Zeit, entsprechende Fehler auszumerzen und sich auf die Rebels vorzubereiten.

Für alle Fans, die es am Samstag nicht ins Stadion schaffen, wird das Spiel wie alle diesjährigen Playoff-Spiele als Livestream im Internet übertragen. Die Playoff-Livestreams findet man unter der Adresse http://live.gfl-internet-tv.de/. Der Stream des Unicorns-Spiels ist kostenlos.