Schwäbisch Hall Unicorns werden Vizemeister

Im dritten Anlauf gegen die New Yorker Lions aus Braunschweig konnten die Unicorns erneut nicht bestehen und unterlagen mit 31:20 Punkten in einem zunächst ausgeglichen und fairen Spiel. Bereits in den zwei Vorjahren zogen die Haller gegen die Niedersachsen den Kürzeren.

Während es zur Halbzeitpause noch punktgleich 14:14 stand, demonstrierten die Braunschweiger im dritten Viertel ihre Dominanz und zogen nach einem Fehlpass der Haller zwischenzeitlich auf 24:14 davon, ehe die Unicorns durch zwei Fieldgoals auf 20: 24 verkürzen konnten. Doch im Schlussabschnitt konnten die Braunschweiger durch das bessere Coaching erneut punkten. Für die Braunschweiger ist es die vierte deutsche Meisterschaft in Folge.

Mit einigen Verletzten starteten die Unicorns als Südmeister ins Finale. Die schweren Playoff-Spiele gegen Berlin und Dresden hatten bei den Unicorns einige Blessuren hinterlassen. Einige Akteure im 70-köpfigen Haller Aufgebot mussten am Samstag angeschlagen ins Spiel gehen. Darunter ist ausgerechnet auch Runningback Anthony Bilal, der sich in Halbfinale gegen Dresden eine Knöchelverletzung zugezogen hat.

Unabhängig vom Abschneiden der Unicorns wird am kommenden Montag (10. Oktober) ab 19:00 Uhr auf dem Haller Marktplatz mit Freibier gefeiert.