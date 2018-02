Schwäbisches Derby als Spitzenspiel der Handball Bundesliga Frauen

× Erweitern Foto: Sascha Klahn Anna Loerper Anna Loerper feiert am Mittwoch Heimpremiere

Zum mit Spannung erwarteten schwäbischen Derby zwischen dem Tabellenzweiten und amtierenden Deutschen Meister, der SG BBM Bietigheim und dem Vizemeister von 2016 aktuellem Tabellendritten, der TuS Metzingen, kommt es am Mittwochabend (Anwurf: 19.30 Uhr) in der Ludwigsburger MHP-Arena.

SG BBM-Neuzugang Anna Loerper, die erst in der vergangenen Woche von Metzingen nach Bietigheim wechselte, wird hierbei ihre Heimpremiere im SG BBM-Trikot feiern.

Die SG BBM sorgte in der vergangenen Woche für Schlagzeilen. Erst der überraschende Wechsel von Anna Loerper, Kapitänin der deutschen Handball-Nationalmannschaft, von Metzingen nach Bietigheim, dann die Bekanntgabe der Berufung von Martin Albertsen zum Schweizer Nationaltrainer, in Personalunion zum SG BBM-Cheftrainerposten, außerdem die hart umkämpfte Auswärtspartie bei Borussia Dortmund und schließlich das Champions League-Spiel gegen das Weltklasseteam von HC Vardar. Viel zu tun für Trainer Martin Albertsen und die Verantwortlichen der SG BBM Bietigheim.

3 Fragen – 3 Antworten an Martin Albertsen, Trainer der SG BBM Bietigheim

Englische Wochen und viele verletzungsbedingte Ausfälle – wie schwer ist es derzeit, die richtige Balance zwischen Training und Regeneration zu finden?

Das ist eine große Herausforderung. In der Tat müssen wir viel Wert auf die richtige Regeneration legen. Es ist einfach der Wahnsinn, wie stark derzeit unsere Bank ist – leider die Bank hinter unserer Bank auf der die verletzten Spielerinnen sitzen. Ohne Kim Naidzinavicius, Maura Visser, Angela Malestein sowie Cecile und Fie Woller ist es in dieser Phase der Saison extrem schwer. Es fehlen nicht nur viele Leistungsträgerinnen, sondern auch wertvolle Spieloptionen.

Nach der Niederlage gegen Vardar gilt der Blick nun dem Derby gegen Metzingen. Was erwarten sie vom Spitzenspiel in der HBF?

Es wird sicher ein stimmungsvolles Spiel auf Augenhöhe werden. Wir werden von Beginn an konzentriert in die Partie gehen und mit kühlem Kopf wollen wir unseren Heimvorteil nutzen, um mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung die wichtigen Punkte im Meisterschaftskampf der SG BBM zu sichern.

In der letzten Woche wurde auch ihr Engagement als schweizer Nationaltrainer bekannt gegeben. Wie lässt sich das mit ihrem Trainerjob in Bietigheim vereinbaren?

Das wird kein Problem sein. Derzeit sind in Europa 18 Frauen-Nationaltrainer auch gleichzeitig Trainer von hochklassigen Vereinsmannschaften. Selbst bei den Männern funktioniert das reibungslos, wie man ja an meinem dänischen Kollegen Nicolaj Jacobsen bei den Rhein-Neckar Löwen sehen kann. Die Berufung in der Schweiz ist eine große Ehre für mich und ich bin der SG BBM wirklich sehr dankbar, dass sie mir die Tätigkeit als Nationaltrainer ermöglicht hat. Ich freue mich auf die Arbeit mit zwei tollen Teams. Sicherlich werden sich aus der Arbeit auch interessante Synergieeffekte für alle Seiten ergeben.