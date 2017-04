Selbstverteidigungskurs für Frauen, Ellhofen, 23.4.

× 1 von 15 Erweitern selbstverteidigung_234-15.JPG www.moritz.de × 2 von 15 Erweitern selbstverteidigung_234-8.JPG www.moritz.de × 3 von 15 Erweitern selbstverteidigung_234.JPG www.moritz.de × 4 von 15 Erweitern selbstverteidigung_234-2.JPG www.moritz.de × 5 von 15 Erweitern selbstverteidigung_234-3.JPG www.moritz.de × 6 von 15 Erweitern selbstverteidigung_234-4.JPG www.moritz.de × 7 von 15 Erweitern selbstverteidigung_234-5.JPG www.moritz.de × 8 von 15 Erweitern selbstverteidigung_234-6.JPG www.moritz.de × 9 von 15 Erweitern selbstverteidigung_234-7.JPG www.moritz.de × 10 von 15 Erweitern selbstverteidigung_234-9.JPG www.moritz.de × 11 von 15 Erweitern selbstverteidigung_234-10.JPG www.moritz.de × 12 von 15 Erweitern selbstverteidigung_234-11.JPG www.moritz.de × 13 von 15 Erweitern selbstverteidigung_234-12.JPG www.moritz.de × 14 von 15 Erweitern selbstverteidigung_234-13.JPG www.moritz.de × 15 von 15 Erweitern selbstverteidigung_234-14.JPG www.moritz.de Prev Next

Die Nachfrage nach Selbstverteidigungskursen ist zurzeit hoch. Am Sonntag, 23.4., lernten 60 Frauen im Self Defense-Kurs von Timo Knapp sich zur Wehr zu setzen. MORITZ präsentierte das Event.

Ein Selbstverteidigungskurs ist der erste Schritt zu mehr Sicherheit. Im Theorieteil erhielten die Frauen wichtige Informationen, um erst gar nicht in die bedrohlichen Situationen zu kommen. Im Praxisteil lernten die Teilnehmerinnen schließlich die grundlegenden Techniken auch mit wenig Kraft sich gegen starke Gegner durchzusetzen. Geübt wurde mit echten Angreifern, die gut in ihre Schutzanzüge gehüllt waren. Dennoch hatten viele Teilnehmerinnen zunächst große Hemmungen ihr angreifendes Gegenüber zum Beispiel zwischen die Beine zu treten. "Gegen Menschen zu trainieren und zuzuschlagen ist einfach etwas anderes als gegen einen Boxsack zu trainieren", so Timo Knapp, Leiter des Kurses. "Das Training hilft dabei, genau diese Hemmschwelle zu überwinden".

Am Ende verließen die Teilnehmerinnen nach über sechs Stunden Training den Kurs zufrieden und hoch motiviert. Die ein oder andere war auch ein wenig überrascht von sich selbst und gaben an sich auf jeden Fall mehr selbst zuzutrauen.