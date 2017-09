SG BBM: Abenteuer Championsleague

× Erweitern SG Bietigheim Bissingen

Ein Auftakt nach Maß: die Bundesliga-Handballerinnen der SG BBM Bietigheim Frauen legen einen gelungenen Start in die neue Saison hin und präsentieren sich in beachtlicher Frühform.

Der Gewinn des Supercups und Auftakterfolge in der Bundesliga festigen die Siegermentalität des amtierenden Deutschen Meisters aus Bietigheim-Bissingen. Im Oktober wollen die Handball-Damen nun ihre Erfolgsserie auch in der Champions-League fortsetzen.

»Wir treten zum ersten Mal in der Champions-League an und sind die Underdogs«, gibt sich der dänische Trainer der SG BBM Frauen Martin Albertsen vorab noch bescheiden: »Aber jedes Jahr gibt es in der Champions-League Überraschungen und ich hoffe, dass dieses Mal wir die Überraschung sind – natürlich die Positive«. Der Deutsche Meister trifft am 7. Oktober in der Vorrunden-Gruppe D zunächst auswärts auf Buducnost Podgorica (Montenegro), ehe es anschließend am 14. Oktober im Heimspiel gegen Metz HB (Frankreich) geht. Als dritter Gruppengegner wartet auf die Handballerinnen das norwegische Team der Vipers Kristiansand. Auch Sportdirektor Gerit Winnen hofft auf ein positives Abschneiden in der Champions League: »Wir treffen auf starke Teams. Um die Hauptrunde zu erreichen, müssen wir mindestens Gruppen-Dritter werden. Das können wir schaffen«, so die Einschätzung von Winnen. Der größte Brocken auf dem Weg zur Hauptrunde ist dabei der zweifache Champions League Sieger Buducnost Podgorica (2015 und 2012). Im Finale 2017 mussten die Montenegrinerinnen der Mannschaft aus Györi (Ungarn) den Vortritt lassen. Metz Handball scheiterte in der vergangenen Saison im Viertelfinale der Champions League am späteren Sieger Györi Audi ETO KC.

Montenegro, Frankreich und Norwegen

Für berechtigten Optimus bei den SG BBM Damen sorgten die ersten Auftritte der noch jungen Saison. Noch vor dem Startschuss zur neuen Bundesliga-Saison wanderte der Supercup in die Bietigheimer-Trophäensammlung. Im Finale um den Supercup setzte sich der amtierende Deutsche Meister gegen den DHB-Pokalsieger Buxtehuder SV mit 22:30 durch. Auch das Auftaktspiel in die Bundesliga-Saison 2017/2018 wurde mit 24:20 gewonnen. Gegen den zwölfmaligen Deutschen Meister TSV Bayer 04 Leverkusen überzeugte das Team von Trainer Martin Albertsen vor allem in der Abwehr. Vor der stimmungsvollen Kulisse von 1131 Zuschauern in der neuen Spielstätte MHP-Arena in Ludwigsburg war Spielführerin Kim Naidzinavicius mit sieben Treffern die erfolgreichste Spielerin. Beim zweiten Heimspiel gegen den Derby-Kontrahenten Frisch Auf Göppingen wurde das Ergebnis sogar noch getoppt: mit 1627 Zuschauern lockten die Handball-Damen noch mehr Fans in die Halle und überzeugten erneut mit einem 29:25-Erfolg. Bevor das Abenteuer Champions-League für die Mannschaft um Spielführerin Kim Naidzinavicius mit dem Trip nach Montenegro dann endlich beginnt, steht zunächst allerdings noch das Duell mit dem Drittligisten HSV Solingen-Gräfrath in der zweiten Runde des DHB-Pokals auf dem Programm – eben gemäß der alten Weisheit: erst die Pflicht, dann die Kür. ame

Die kommenden Heimspiele der SG BBM:

SG BBM Bietigheim - Metz Handbal l (Sa. 14. Oktober, MHP-Arena, LB, 19 Uhr)»

SG BBM Bietigheim - HSG Blomberg (Mi. 18. Okt., Halle am Viadukt, BB, 20 Uhr)

Weitere Termine, Infos und Tickets im Internet unter 👉 www.sgbbm.de