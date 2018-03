SG BBM Bietigheim gelingt Königstransfer

× Erweitern Foto: By W. van der Heijden - wikiportret.nl, CC BY-SA 4.0. commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46384523 Laura van Heijden

Den Verantwortlichen der SG BBM Bietigheim ist ein echter Transfercoup für die neue Saison gelungen. Vom ungarischen Spitzenteam FTC-Rail Cargo Hungaria wechselt die 27-jährige Linkshänderin Laura van der Heijden im Sommer nach Bietigheim.

Die Niederländische Nationalspielerin hat einen Vertrag bis 30. Juni 2020 unterschrieben.

Die Planungen für die neue Saison nehmen bei der SG BBM Bietigheim weiter Konturen an. Mit der Verpflichtung von Laura van der Heijden ist der SG BBM nun ein echter Königstransfer gelungen. Die Linkshänderin, die bereits mit 17 Jahren in der niederländischen Nationalmannschaft debütierte, ist eine der gefragtesten Spielerinnen auf der rechten Rückraumposition. Mit den Oranjes gewann die 183-fache Nationalspielerin zuletzt die Bronzemedaille bei der WM in Deutschland, 2016 wurde sie Vize-Europameisterin.

2009 feierte van der Heijden mit dem Team von VOC Amsterdam die niederländische Meisterschaft. Von 2010 bis 2014 spielte die 1,73 Meter große Linkshänderin beim VfL Oldenburg in der 1. Bundesliga und gewann mit dem VfL 2012 den DHB-Pokal. Mit dem dänischen Erstligisten Team Esbjerg sicherte sie sich 2016 die dänische Meisterschaft.

Rückraum-Ass Laura van der Heijden blickt voller Vorfreude auf die kommende Spielzeit. „Ich freue mich ab der kommenden Saison für die SG BBM Bietigheim zu spielen und auch wieder in der Bundesliga zurück zu sein. Ich habe die selben hohen Ambitionen wie der Verein, sowohl in der Bundesliga als auch in Europa. Das war ein wichtiger Grund, warum ich mich für den amtierenden deutschen Meister entschieden habe.“

Sportdirektor Gerit Winnen, der nach vier Vertragsverlängerungen und der Verpflichtung von Dinah Eckerle nun den zweiten prominenten Neuzugang präsentieren kann, ist glücklich über diesen Transfer.

„Laura zählt auf der rechten Rückraumposition nicht nur zu den besten Linkshänderinnen weltweit, sondern hat auch in den persönlichen Gesprächen mit ihrer Einstellung zum Handballsport überzeugt. Sie ist sportlich, wie auch charakterlich unsere absolute Wunschlösung auf dieser Position.“

SG BBM-Cheftrainer Martin Albertsen sieht den Kader für die neue Spielzeit nun sehr gut aufgestellt.

„Laura passt perfekt zu unserem Team und unserer Spielweise. Mit ihr und Charris Rozemalen haben wir auf der rechten Rückraumposition im Angriff und auch in der Abwehr zwei international erfahrene Topspielerinnen.“