SG BBM Bietigheim verlängert mit Meistertrainer Martin Albertsen

Der Meistertrainer der SG BBM Bietigheim, Martin Albertsen, bleibt auch über die laufende Saison hinaus Chefcoach der SG BBM. Der 43-jährige Däne verlängerte heute seinen auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2019.

Nach drei Vertragsverlängerungen mit den Schlüsselspielerinnen Kim Naidzinavicius, Antje Lauenroth und Luisa Schulze, sowie dem ersten Neuzugang Dinah Eckerle, hat nun auch der Meistercoach Martin Albertsen einen neuen Vertrag bei der SG BBM Bietigheim unterschrieben. Die Zusammenarbeit mit dem seit Dezember 2014 in Bietigheim tätigen Erfolgstrainer, wird bis mindestens 30. Juni 2019 fortgesetzt.

Albertsen, der bereits von 2004 bis 2006 in Deutschland tätig war und mit dem HC Leipzig sowohl Deutscher Meister als auch DHB-Pokalsieger wurde, führte die SG BBM Bietigheim in der vergangenen Saison verlustpunktfrei zum ersten Deutschen Meistertitel der Vereinsgeschichte. Außerdem qualifizierte sich das Team für das EHF-Cup Endspiel und das OLYMP-Final4.

Auch in der laufenden Spielzeit kann die Mannschaft trotz großer personeller Sorgen überzeugen. In der Champions League steht die SG BBM nach überstandener Vorrunde in der Hauptrunde, in der Handball Bundesliga Frauen liegt man knapp hinter dem Tabellenführer Thüringer HC auf Platz zwei und das OLYMP Final4 haben die Bietigheimerinnen zum zweiten Mal in Folge erreicht.

Gerit Winnen, Sportdirektor der SG BBM Bietigheim, freut sich über die frühzeitige Vertragsverlängerung des Cheftrainers: „Wir freuen uns sehr, dass wir die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit weiter fortsetzen können. Martin Albertsen hat maßgeblichen Anteil an der rasanten Erfolgsgeschichte der SG BBM Frauen in den letzten Jahren.“

Torsten Nick, Geschäftsführer der SG BBM Bietigheim erklärt: „Martin hat in den zurückliegenden Monaten eindrucksvoll bewiesen, dass er selbst in einer äußerst schwierigen Situation, das Team in der Erfolgsspur halten kann. Er ist und bleibt integraler Bestandteil des SG BBM Frauen Projektes.“

Trainer Martin Albertsen hat viel Freude an seiner Tätigkeit in Bietigheim. „Es macht mir unglaublich viel Spaß, mit dieser Mannschaft und in diesem Verein zu arbeiten. Wir haben in vielen Bereichen eine herausragende Entwicklung genommen. Es freut mich sehr, diesen Weg weiter maßgeblich zu begleiten“, betont Albertsen.

Für die derzeit verletzte Spielführerin Kim Naidzinavicius ist Martin Albertsen einer der Erfolgsgaranten. „Martin ist der Grundstein für den Erfolg der Mannschaft in den letzten Jahren. Er hat es geschafft, das Team kontinuierlich immer stärker zu machen. Ich freue mich sehr, auch in Zukunft mit Martin zusammenzuarbeiten." so die deutsche Nationalspielerin und SG Kapitänin.