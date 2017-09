SG BBM Frauen gewinnen in Oldenburg

× Erweitern SG BBM Bietigheim-Bissingen

Mit einem 40:28 (24:12)-Erfolg über den VfL Oldenburg gewinnt der Deutsche Meister der Handball Bundesliga Frauen (HBF), die SG BBM Bietigheim, in der Oldenburger EWE-Arena sein erstes Auswärtsspiel in der Saison 2017/18.

Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel ist das Team von Martin Albertsen im Soll und behält seine weiße Weste.

Die Gäste erwischten vor 811 Zuschauern einen Start nach Maß und konnten durch Nina Müller und Fie Woller schnell mit 2:0 in Führung gehen. Dieser Vorsprung wurde bis zur fünften Minute auf 6:1 ausgebaut. In der 16. Minute war es Susann Müller, die dem Albertsen-Team die erste 9-Tore Führung bescherte (14:5). Daraufhin machte vor allem Neuzugang Karolina Kudlacz-Gloc auf sich aufmerksam, die vier der folgenden zehn Bietigheimer Tore beisteuerte. Ihr Treffer zum 24:12 markierte gleichzeitig auch den Halbzeitstand.

Die SGBBM-Ladies starteten gut in die zweite Hälfte und konnten durch Angela Malestein nach 36 Minuten auf 28:14 erhöhen. So sehr sich die Hausherrinnen auch mühten, konnten sie der Dominanz des Deutschen Meisters nur wenig entgegensetzen. Demnach stand es nach 43 gespielten Minuten 33:19 für die Schwaben. Als die Favoriten aus Bietigheim doch mal einen Gang runterschalteten intervenierte SGBBM-Coach Martin Albertsen sofort und nahm zweimal dicht hintereinander die Auszeit. Seine Schützlinge sollten ihn in der verbleibenden Spielzeit nicht enttäuschen, sondern spielten die Partie souverän zu Ende. Das Tor von Angela Malestein zum 40:28 manifestierte letztlich den verdienten Auswärtserfolg des Deutschen Meisters, der zu keiner Phase der Partie ernsthaft in Gefahr schien.

SGBBM-Sportdirektor Gerit Winnen zeigt zufrieden nach dem Erfolg: „Alle Mannschaftsteile haben glänzend funktioniert und wir behalten auch in die Nationalmannschaftspause unsere weiße Weste. Mit zwölf Toren in Oldenburg zu gewinnen ist bemerkenswert.“

Tore: F. Woller 11, Malestein 8, Kudlacz-Gloc 8, Lauenroth 6, N. Müller 3, S. Müller 3, C. Woller 1