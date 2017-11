SG BBM Frauen im Pokal gegen Borussia Dortmund gefordert

× Erweitern SG Bietigheim Bissingen

Nach dem Heimerfolg über die Vipers Kristiansand in der EHF Champions League, geht es für den Deutschen Meister der Handball Bundesliga Frauen (HBF), die SG BBM Bietigheim, an diesem Sonntag nun im DHB-Pokal weiter. Im Achtelfinale treffen die SG BBM-Frauen um 16 Uhr in der Sporthalle Wellinghofen auf die Handballerinnen des BV Borussia 09 Dortmund.

Das Ticket für das Achtelfinale sicherte sich das Team von Trainer Martin Albertsen Anfang Oktober beim mühelosen 41:16-Erfolg über Drittligist HSV Gräfrath Solingen. In ähnlich souveräner Manier qualifizierten sich auch die Handballerinnen des BVB für die Runde der letzten Sechszehn. Ebenfalls spielfrei in Runde eins, schlug die Mannschaft von Trainer Ildikó Barna in der zweiten Runde des Pokals Drittligist Füchse Berlin mit 10:35. In der Liga steht das Team aus dem Ruhrgebiet nach fünf Spielen und 7:3 Punkten derzeit auf dem fünften Tabellenrang.

Historisch gesehen haben die Dortmunderinnen eine durchaus erfolgreiche Pokalgeschichte vorzuweisen: Zwischen 1994 und 2016 erreichten die Dortmunder Handball-Damen dreimal das Pokalfinale – zuletzt im Jahr 2016. Der wohl größte Erfolg der Vereinsgeschichte ist neben dem Gewinn des Challange-Cups im Jahr 2003 zweifelsohne der DHB-Pokalsieg im Jahr 1997. Letzte Saison mussten sich die Westfalen im Achtelfinale dem späteren DHB-Pokalsieger Buxtehuder SV mit 21:29 geschlagen geben.

SGBBM-Sportdirektor Gerit Winnen freut sich auf das Aufeinandertreffen im Pokal: „Das Erreichen des OLYMP Final-Four in Stuttgart ist eines unserer Saisonziele. Um gegen die starke Dortmunder Mannschaft bestehen zu können, müssen wir eine Topleistung abrufen.“

Nach dem DHB-Pokalspiel geht es bereits am Mittwoch, 8. November, um 19:30 Uhr auswärts gegen den Thüringer HC weiter. Für dieses Spiel können Fans der SG BBM kostenlos per Fanbus zur Partie reisen. Alle nötigen Informationen zur Auswärtsfahrt finden sich unter sgbbm.de. Am darauffolgenden Sonntag kommt es um 19 Uhr in der MHP-Arena zur Revanche gegen den montenegrinischen Meister und Pokalsieger ŽRK Budućnost Podgorica. Tickets für das letzte Champions-League-Heimspiel in diesem Jahr sind unter reservix.de und sgbbm.de erhältlich.